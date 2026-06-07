Ler Resumo





O Atlas da Violência 2026 revela a menor taxa de homicídios no Brasil desde 2014, com queda de 7,4% em 2024. Governadores como Caiado (GO), Zema (MG) e Tarcísio (SP) se destacam na redução da criminalidade em seus estados, mostrando resultados positivos que podem influenciar o debate eleitoral.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A segurança pública aparece em diversas pesquisas de opinião como um dos temas de maior preocupação entre os eleitores. O tema deve ser priorizado pelos candidatos à Presidência da República, embora nenhum deles até agora tenha apresentado propostas concretas para enfrentar a criminalidade e erradicar as facções criminosas.

Ainda assim surgiu uma boa notícia: o Atlas da Violência 2026, divulgado há dez dias pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, constatou o menor número de homicídios no Brasil desde 2014.

Dois presidenciáveis estão festejando esses índices: o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Quando tomou posse, em janeiro de 2019, Caiado herdou uma taxa de 38,8 mortes para cada 100 mil habitantes, registrada em 2018. O ex-governador foi reduzindo a taxa anual, que em 2024 já tinha caído para 18,4 mortes, uma queda de mais metade do índice.

Continua após a publicidade

Para se ter uma ideia do impacto na vida da população, em 2018 foram assassinadas 2.675 pessoas em Goiás. Em 2024, o número caiu para 1.354 homicídios.

Romeu Zema também conseguiu diminuir o número de mortes no Estado. Em 2018, a taxa em Minas Gerais estava em 16,2 homicídios por cada 100 mil habitantes. Zema assumiu em janeiro de 2019 e conseguiu reduzir a taxa para 12,8. É ainda uma taxa alta, mas é bem menor que a média nacional, de 20,1 homicídios por 100 mil habitantes.

Continua após a publicidade

O levantamento aponta que São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal foram as unidades da federação que apresentaram as menores taxas do país.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), herdou uma taxa baixa, de 7 mortes por 100 mil habitantes, e conseguiu reduzir para 6,6 mortes por 100 mil habitantes, que é disparadamente a menor do país.

Continua após a publicidade

Os maiores índices de homicídios foram registrados no Amapá (45,7 mortes por 100 mil), Bahia (40,9), Pernambuco (37,3) e Ceará (34,3).

No período de 2014 e 2024, o Distrito Federal teve, proporcionalmente, os melhores resultados do país, reduzindo a taxa de homicídios em 66,2% — de 30,5 mortos por cada 100 mil habitantes para 10,3.