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Política

O assunto que o vice de Flávio evitou no primeiro ato de campanha

Deputado Alfredo Gaspar não se defendeu se acusação de estupro de vulnerável durante discurso em Copacabana

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 15h29 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h20
Homem de cabelo grisalho e camisa amarela com gola verde abraça outro homem de costas, que veste camisa amarela com a frase O Brasil Vai Vencer escrita em vermelho e marrom. Outros homens de camisas amarelas estão ao redor, com prédios ao fundo
Alfredo Gaspar abraça Flávio Bolsonaro em ato em Copacabana. (Vittor Sales/Divulgação)
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Candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) participou neste domingo, 16, do primeiro ato oficial da campanha na Praia de Copacabana, no Rio, com um discurso anti-sistema e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Vamos equilibrar os Poderes, nós não baixamos a cabeça”, bradou. Ele prometeu ser “para-choque e retaguarda” do senador. “O barbudo tem o STF, tem o dinheiro da corrupção, tem os presídios lotados batendo palma para ele”, completou em ataque ao presidente Lula (PT).

O parlamentar deu sinais de que a segurança pública, o combate à corrupção e a aproximação do bolsonarismo com o Nordeste serão suas prioridades na campanha. A anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi outra promessa. Ele não comentou a acusação de estupro de uma adolescente de 13 anos, que teria resultado em gravidez. Coube a Flávio fazer a defesa do aliado: “Ele (Alfredo) foi vítima de uma das maiores fake news que esse país já viu recentemente, acusado injustamente”.

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