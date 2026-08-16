O assunto que o vice de Flávio evitou no primeiro ato de campanha

Candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) participou neste domingo, 16, do primeiro ato oficial da campanha na Praia de Copacabana, no Rio, com um discurso anti-sistema e críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Vamos equilibrar os Poderes, nós não baixamos a cabeça”, bradou. Ele prometeu ser “para-choque e retaguarda” do senador. “O barbudo tem o STF, tem o dinheiro da corrupção, tem os presídios lotados batendo palma para ele”, completou em ataque ao presidente Lula (PT).

O parlamentar deu sinais de que a segurança pública, o combate à corrupção e a aproximação do bolsonarismo com o Nordeste serão suas prioridades na campanha. A anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi outra promessa. Ele não comentou a acusação de estupro de uma adolescente de 13 anos, que teria resultado em gravidez. Coube a Flávio fazer a defesa do aliado: “Ele (Alfredo) foi vítima de uma das maiores fake news que esse país já viu recentemente, acusado injustamente”.