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Política

O assunto que mais preocupa os brasileiros ainda aguarda resposta dos candidatos

Especialista diz que presidenciáveis apresentaram muitas 'soluções histriônicas' e poucas propostas para segurança pública

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Daniel Pereira 4 out 2026, 11h00
NAS RUAS - Criminalidade: a segurança pública aparece em primeiro lugar na lista das principais preocupações da população
NAS RUAS - Criminalidade: a segurança pública aparece em primeiro lugar na lista das principais preocupações da população -  (Gabriel de Paiva/Agência O Globo/.)
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O assunto que mais preocupa os brasileiros ainda aguarda resposta dos candidatos Priorize VEJA no Google

Um estudo da Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, mostrou em setembro que 52% dos entrevistados no Brasil apontaram crime e violência como principais preocupações.

Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra que os candidatos à Presidência passaram a campanha discutindo temas importantes sem profundidade e perderam tempo com frases polêmicas. Problemas incontornáveis do país, como a crise na segurança pública, não entraram no debate eleitoral com a importância devida.

Os especialistas acham que o país perdeu a chance de discutir saídas para a segurança pública. “Temos muitas soluções histriônicas e poucas propostas baseadas na ciência e em evidências”, diz Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para ele, os principais problemas da área são a falta de articulação da União com os Estados, a violência contra a mulher e os roubos de celulares.

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Alcadipani critica os dois principais candidatos, que lideram as pesquisas. “O Lula sempre deixou muito a desejar na área da segurança pública. É um discurso vazio. Também acho incrível as pessoas acreditarem que o Flávio Bolsonaro realizará algo diferente do pai dele, que nada fez. É um deserto de ideias”, afirma.

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A ONG estrangeira Armed Conflict Location & Event Data Project reservou ao Brasil, em 2025, a 7ª posição entre os países mais perigosos do mundo devido aos altos índices de violência associados ao crime organizado, que tem como principais expoentes em território nacional o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho.

Um estudo da Organização das Nações Unidas divulgado em dezembro de 2023 colocou o Brasil na 14ª colocação entre os países com maior taxa de homicídio no mundo — 21,26 registros por 100 000 habitantes, cinco vezes mais do que dos Estados Unidos.

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Há países em que a taxa é menos de uma morte para cada 100 000 habitantes, como são os casos de Singapura (0,1 morte por 100 mil), e Suíça (0,5 por 100 mil). Na Bélgica, a taxa é de 1,1 mortes por cada 100 000. Sem um debate sério, o Brasil está longe de reduzir a criminalidade.

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