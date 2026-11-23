Em meio à expectativa de que o novo Ministério da Segurança Pública seja criado e que seu titular seja escalado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialistas da área já se antecipam e defendem publicamente o arranjo ideal da nova pasta.

Antes mesmo de a PEC da Segurança Pública, que abriu caminho para a criação do ministério, ser aprovada pelo Congresso, muitos desenhos de como a pasta deveria ficar e de quais prerrogativas deveriam ficar com o Ministério da Justiça começaram a se tornar públicos.

Um estudo do Laboratório de Gestão de Políticas Penais sugere que a reorganização ministerial preserve a Secretaria Nacional de Políticas Penais no Ministério da Justiça, com atribuições de coordenação nacional, financiamento e apoio técnico às unidades da Federação.

Já o futuro Ministério da Segurança Pública ficaria com a estrutura responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, pela Polícia Penal Federal e pela inteligência penal, organizada em departamento próprio.

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O desenho sugerido pelo documento mantém dentro da Senappen a gestão do Fundo Penitenciário Nacional, do Sistema Nacional de Informações Penais e da formação em serviços penais, combinando a especialização da operação federal com a sustentação das políticas nacionais.

A estrutura das duas pastas após a separação tem sido debatida nos últimos dias. Ainda não há uma data fechada sobre quando a MP que cria o novo ministério será enviada. Isso ocorrerá somente depois da promulgação da PEC da Segurança Pública pelo Congresso, o que deve ocorrer ainda em novembro.

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Sobre os cotados para o comando da pasta de Segurança Pública, há quem defenda um nome político em função da visibilidade. Outros avaliam que a necessidade de resultados consistentes deve impor um nome mais técnico para o posto.