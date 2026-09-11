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Política

O argumento para que o julgamento sobre caso Moraes no STF seja aberto

Pesquisador também alerta para risco de investigação se misturar à disputa interna do STF e ao debate eleitoral

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 13h58
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O argumento para que o julgamento sobre caso Moraes no STF seja aberto Priorizar nos meus resultados Google

A sessão do Supremo Tribunal Federal que deverá analisar questões às mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes deveria ser pública, inclusive com exposição dos votos e das razões apresentadas pelos ministros. A avaliação é do advogado e pesquisador Bruno Moura, que, no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, afirmou não enxergar justificativa processual para que o julgamento ocorra a portas fechadas. “A regra é a publicidade”, disse (este texto é um resumo do vídeo acima).

A discussão surgiu diante da expectativa sobre a sessão marcada para a próxima terça e das dúvidas sobre o alcance do julgamento. Laísa destacou que uma das questões em discussão envolve o pedido da Procuradoria-Geral da República para anular ou arquivar a investigação mencionada no programa e questionou se outros aspectos do caso também poderiam ser abrangidos pela análise.

O raio-x dos ministros do STF

Por que a sessão deveria ser aberta?

Para Moura, o ponto de partida é a natureza do julgamento. “Sessões de órgão judicante têm que preservar e seguir o princípio da publicidade”, afirmou. Na avaliação do advogado, não se trata de uma reunião administrativa interna do Supremo, hipótese em que haveria espaço para uma sessão a portas fechadas.

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Ele citou como exemplos de matérias administrativas eventuais mudanças regimentais e definições sobre funções internas do tribunal. O julgamento em questão, por outro lado, estaria ligado diretamente a um processo determinado, com relatoria, partes e atuação do Ministério Público. “Isso tem natureza eminentemente processual”, afirmou.

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Há justificativa para manter o julgamento em sigilo?

Moura sustentou que não. Segundo ele, pedidos de nulidade dessa natureza são normalmente analisados publicamente. “Não tem explicação para que isso não seja feito de maneira pública, porque todos os julgamentos de pedidos dessa natureza, de pedido de nulidade, são públicos”, disse.

O advogado acrescentou que, mesmo quando um processo tramita sob sigilo, isso não necessariamente impede que as razões apresentadas pelos magistrados sejam conhecidas. Segundo sua explicação, nesses casos pode haver preservação da identidade das partes, enquanto votos e fundamentos do julgamento são apresentados. “Tudo fica disponível, inclusive online. Por qual motivo não seria?”, questionou.

Moura disse que uma solução diferente lhe causaria surpresa. “Muito me causará estranheza”, afirmou. “A regra é para ser público, e eu espero que eles sigam essa regra.”

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Qual é o risco de misturar o processo à disputa dentro do STF?

Para Moura, entretanto, a publicidade da sessão é apenas uma parte do problema. O advogado apontou uma “confusão entre dois pontos” que, em sua avaliação, deveriam permanecer separados.

De um lado, está uma investigação sobre crimes que ele classificou como graves e com impactos nacionais e financeiros. De outro, uma disputa política interna do próprio Supremo. Com a proximidade das eleições, segundo Moura, esses dois planos passaram a se conectar.

“O problema é que este processo, com esta matéria, está se confundindo muito com uma disputa política interna do Supremo Tribunal Federal e, em decorrência das eleições, isso acaba se conectando uma coisa à outra”, afirmou.

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O caso está sendo levado para o debate eleitoral?

Essa é justamente a preocupação manifestada pelo advogado. Para Moura, cabe ao Supremo separar a análise processual das divergências internas entre seus integrantes. “Vamos tratar o processo como um processo e vamos deixar um pouco de lado essa briga política”, afirmou.

Na avaliação do pesquisador, a mistura entre investigação, conflito interno da Corte e eleições produz consequências que ultrapassam o próprio tribunal. “O que nos parece é que nós estamos pegando um processo e jogando ele absolutamente para o ponto do debate eleitoral”, disse.

Moura encerrou sua análise com um alerta sobre o impacto institucional dessa dinâmica. “Isso é ruim para o Supremo, é ruim para as eleições e não me parece que seja bom, inclusive, para os negócios do Brasil, porque isso causa uma insegurança jurídica imensa.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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