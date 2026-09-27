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Política

O argumento de Dino para sustentar decisão sobre Nossa Senhora de Fátima

Para ministro, um candidato ou seus apoiadores podem se opor a determinadas convicções religiosas, mas não podem impedir que essas posições sejam debatidas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 14h48 | Atualizado em 27 set 2026, 14h50
Homem de óculos, terno azul, gravata azul estampada e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, gesticula com a mão direita aberta enquanto fala em um microfone. Ele está em um ambiente formal com iluminação vertical azul ao fundo e uma mesa de madeira à frente com papéis e um livro.
O ministro Flávio Dino, durante sessão do STF (Rosinei Coutinho/STF)
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O argumento de Dino para sustentar decisão sobre Nossa Senhora de Fátima Priorizar nos meus resultados Google

Em sua decisão sobre publicação do humorista Antonio Tabet, o ministro Flávio Dino, usou o argumento de liberdade religiosa.

O magistrado estendeu os efeitos de uma decisão anterior que protegeu a liberdade de expressão e afastou ordem da Justiça Eleitoral para retirada de conteúdo das redes sociais.

Com a decisão, Dino cassou determinações do TSE que obrigavam Tabet a remover uma publicação, impediam a republicação do mesmo conteúdo ou de postagens consideradas semelhantes e previam multa de R$ 30 mil em caso de descumprimento.

O caso envolve uma postagem feita pelo humorista durante a repercussão, nas redes sociais, de informações segundo as quais grupos ligados à candidatura de Flávio Bolsonaro pretenderiam retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

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Na decisão, Dino pontua que candidatos e apoiadores podem defender mudanças na legislação que reconhece Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil, assim como críticos dessas posições têm o direito de se manifestar.

O ministro recorreu a Lei 6.802, de 1980, que declarou 12 de outubro feriado nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida e reconheceu a santa como Padroeira do Brasil.

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Para Dino, a eventual oposição à norma pode ser objeto de críticas políticas e religiosas, que não devem ser impedidas por comandos judiciais de caráter generalizante.

O ministro afirmou ainda que um candidato ou seus apoiadores podem se opor a determinadas convicções religiosas, mas não podem impedir que essas posições sejam informadas e debatidas.

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De acordo com ele, a liberdade de expressão durante o processo eleitoral exige que esse tipo de discussão possa ocorrer de maneira ampla, inclusive nas redes sociais.

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