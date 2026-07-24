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Política

O argumento de Bolsonaro em recurso contra decisão de Alexandre de Moraes

Ministro do STF impôs novas restrições ao ex-presidente na prisão domiciliar

Por Redação 24 jul 2026, 20h52
O ex-presidente Jair Bolsonaro; e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (Arthur Menescal/Ton Molina/NurPhoto/Getty Images)
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O argumento de Bolsonaro em recurso contra decisão de Alexandre de Moraes Priorizar nos meus resultados Google

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira, 24, recurso contra a decisão que o proibiu de receber visitas na prisão domiciliar pelo prazo de 30 dias.

Na semana passada, a medida foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente. Bolsonaro tem contra ele uma restrição que o proíbe de usar a internet, inclusive por meio de terceiros.

Na mesma decisão, Moraes acrescentou que Bolsonaro está proibido de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de outubro.

O ex-presidente também não poderá divulgar manifestos político-eleitorais, inclusive por meio de terceiros, por qualquer meio de divulgação.

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No recurso apresentado ao Supremo, a defesa sustenta que o ex-presidente não pode ter suas liberdades de pensamento e de manifestação de ideias restringidas em função de sua condenação.

“Decisão termina por impor restrição que não decorre da sentença, da lei ou da Constituição, além de representar sensível ampliação do alcance tradicionalmente atribuído às limitações próprias da execução penal, convertendo-a em instrumento de limitação ideológica, resultado incompatível com o regime constitucional das liberdades públicas”, afirmou a defesa.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. O ex-presidente se recupera de uma pneumonia bacteriana.

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(Agência Brasil)

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Alexandre de Moraes
Jair Bolsonaro
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