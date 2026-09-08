O argumento de Alcolumbre para não ser acusado de beneficiar Lula às vésperas da eleição

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tem o argumento ideal para dar à oposição para explicar a eventual aprovação da PEC do fim da escala 6×1 entre os dois turnos das eleições.

Como segurou o ímpeto dos governistas e não deu prosseguimento à medida na última semana de esforço concentrado antes do primeiro turno, o amapaense poderá explicar aos opositores de Lula que não dá para segurar a medida por um mês em sua gaveta apenas pelo argumento de que a proposta pode decidir a disputa presidencial.

Esse cenário faz com que a base aliada de Lula no Senado acredite que a votação ocorrerá mesmo em outubro

A oposição, por sua vez, deve fazer o que estiver ao seu alcance para obstruir o avanço da proposta, já que, em sua avaliação, isso favoreceria o petista nas urnas.