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Política

O argumento de Alcolumbre para não ser acusado de beneficiar Lula às vésperas da eleição

Aliados de Lula acreditam que presidente do Senado terá a desculpa perfeita para abrir caminho para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 em outubro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 10h30 | Atualizado em 8 set 2026, 11h37
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Pedro Gontijo/Agência Senado)
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O argumento de Alcolumbre para não ser acusado de beneficiar Lula às vésperas da eleição Priorizar nos meus resultados Google

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tem o argumento ideal para dar à oposição para explicar a eventual aprovação da PEC do fim da escala 6×1 entre os dois turnos das eleições.

Como segurou o ímpeto dos governistas e não deu prosseguimento à medida na última semana de esforço concentrado antes do primeiro turno, o amapaense poderá explicar aos opositores de Lula que não dá para segurar a medida por um mês em sua gaveta apenas pelo argumento de que a proposta pode decidir a disputa presidencial.

Esse cenário faz com que a base aliada de Lula no Senado acredite que a votação ocorrerá mesmo em outubro

A oposição, por sua vez, deve fazer o que estiver ao seu alcance para obstruir o avanço da proposta, já que, em sua avaliação, isso favoreceria o petista nas urnas.

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