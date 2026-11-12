O argumento de ala pragmática do PL para tentar convencer partido a compor com Hugo Motta

Diante da resistência dos deputados mais radicais do PL em compor com o presidente da Câmara, Hugo Motta, a ala pragmática do partido apresentou um combo de argumentos para tentar convencer a bancada da legenda a apoiar a reeleição do paraibano ao comando da Mesa Diretora da Casa.

Integrantes da bancada fizeram uma reunião ontem, mas adiaram a decisão sobre “blocar” ou não com o chefe da Câmara. Consequentemente, também ficou para depois a deliberação sobre a possibilidade de a sigla ter candidatura própria para a disputa pela principal cadeira da Casa.

Como Motta já se adiantou na articulação junto aos partidos de centro e do campo progressista, o PL deve ficar isolado caso não tope entrar no grupo que apoia a reeleição do paraibano.

O isolamento faria com que o partido perdesse cargos estratégicos na Câmara, deixasse de ter prioridade na escolha de comissões permanentes e, consequentemente, tivesse acesso a menos recursos.

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O grupo mais pragmático acredita que isso seria suficiente para convencer parlamentares a aderirem à tese de que o melhor é apoiar o presidente da Casa a ficar no cargo. Hoje, a maioria é favorável a não se aliar a Motta.

Caso opte por compor com Motta, o PL deve ter direito a fazer a primeira, a segunda, a terceira a quinta, a sétima, a décima quarta e a vigésima segunda pedidas na distribuição das comissões permanentes. Neste cenário, a tendência é que a legenda fique à frente dos colegiados mais relevantes, como a CCJ e a CFT.

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Se decidir não embarcar no grupo, a sigla teria a décima sexta, a décima oitava, a vigésima, a vigésima segunda, a vigésima quarta, a vigésima sexta e a vigésima oitava pedidas dos colegiados.

Um outro componente mais emocional e político também foi usado. Alegaram que o PT defende que o melhor desfecho é que o PL fique de fora do bloco de Motta. A ideia é convencer os membros da bancada do PL de que o melhor é fazer exatamente o que os petistas não esperam e não defendem.