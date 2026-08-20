O apresentador de TV que é esperança de puxador de votos em São Paulo
Tarcísio de Freitas participou de articulações para trazer nome de fora da política para disputa
O Republicanos aposta na candidatura do apresentador Sikêra Jr. a deputado federal por São Paulo para puxar votos e aumentar sua bancada.
Sikêra Jr. ganhou projeção nacional no canal A Crítica, do Amazonas, com um discurso linha-dura na segurança pública e conservador na pauta de costumes. Suas declarações já renderam diversas condenações, nas esferas criminal e cível.
A entrada do apresentador na disputa teve participação direta do governador Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos. O apresentador afirma que levou cerca de um ano para aceitar o convite.
O presidente do partido, Marcos Pereira, também participou das articulações, buscando ampliar a base da legenda.
O Republicanos de São Paulo já tem outros nomes fortes, como os atuais deputados Celso Russomanno (que também foi apresentador) e Marcos Pereira. Em 2022, eles receberam 305. 520 e 231. 626 votos, respectivamente.
Natural de Pernambuco, Sikêra diz ter escolhido concorrer pelo estado devido à diversidade do eleitorado paulista.
“São Paulo reúne brasileiros de todas as regiões, inclusive milhões de nordestinos que ajudaram a construir o estado”, afirmou.
No mês passado, o TRF-4 manteve a obrigação do apresentador de pagar uma indenização de 300. 000 por discursos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBTQIA+.
Em janeiro, a Justiça Federal condenou Sikêra a três anos e seis meses de reclusão, convertidos na prestação de serviços à comunidade, por discurso transfóbico.