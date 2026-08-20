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Política

O apresentador de TV que é esperança de puxador de votos em São Paulo

Tarcísio de Freitas participou de articulações para trazer nome de fora da política para disputa

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h30
Plenário da Câmara dos Deputados: Segurança Pública entrou em pauta
Plenário da Câmara dos Deputados: Segurança Pública entrou em pauta  (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
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O apresentador de TV que é esperança de puxador de votos em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

O Republicanos aposta na candidatura do apresentador Sikêra Jr. a deputado federal por São Paulo para puxar votos e aumentar sua bancada.

Sikêra Jr. ganhou projeção nacional no canal A Crítica, do Amazonas, com um discurso linha-dura na segurança pública e conservador na pauta de costumes. Suas declarações já renderam diversas condenações, nas esferas criminal e cível.

A entrada do apresentador na disputa teve participação direta do governador Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos. O apresentador afirma que levou cerca de um ano para aceitar o convite.

O presidente do partido, Marcos Pereira, também participou das articulações, buscando ampliar a base da legenda.

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O Republicanos de São Paulo já tem outros nomes fortes, como os atuais deputados Celso Russomanno (que também foi apresentador) e Marcos Pereira. Em 2022, eles receberam 305. 520 e 231. 626 votos, respectivamente.

Natural de Pernambuco, Sikêra diz ter escolhido concorrer pelo estado devido à diversidade do eleitorado paulista.

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“São Paulo reúne brasileiros de todas as regiões, inclusive milhões de nordestinos que ajudaram a construir o estado”, afirmou.

No mês passado, o TRF-4 manteve a obrigação do apresentador de pagar uma indenização de 300. 000 por discursos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBTQIA+.

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Em janeiro, a Justiça Federal condenou Sikêra a três anos e seis meses de reclusão, convertidos na prestação de serviços à comunidade, por discurso transfóbico.

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