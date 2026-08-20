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Política

O apoio que Simone Tebet ganhou na disputa pelo Senado em SP

Legenda partidária declara apoio à pessebista sob o discurso de construir uma alternativa de centro no estado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 17h29 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h22
Simone Tebet
Simone Tebet (Claudio Gatti/.)
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A ex-ministra e candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), ampliou sua aliança política na disputa pelo eleitorado paulista nesta quinta-feira (20). O Democracia Cristã (DC) declarou apoio à candidatura da pessebista.

A decisão do DC é fundamentada na busca por uma “terceira via” no pleito. O presidente da sigla, Cândido Vaccarezza, avalia que Tebet é uma opção que escapa à divisão ideológica nacional.

“Uma política de centro, séria, técnica e comprometida com resultados, longe da polarização que tem paralisado o país. Por isso decidimos apoiar sua candidatura ao Senado”, explicou Vaccarezza.

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A adesão da legenda fortalece a campanha de Simone Tebet, que cumpre agenda no interior paulista nesta quinta-feira. Já na sexta-feira (21), entre os destaques da agenda está a participação em um debate sobre a Mata Atlântica, ao lado das também candidatas à Casa Alta, Marina Silva (REDE) e Soninha Francine (Cidadania).

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