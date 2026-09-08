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Política

O apelo de ministros aposentados a Fachin na ‘mais aguda crise’ do STF

Magistrados pedem 'imediata e rigorosa apuração, sob o devido processo legal, dos gravíssimos fatos'

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 00h06
Homem de óculos, bigode e terno azul com toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, olha para frente em um tribunal
O presidente do STF, Edson Fachin. (Alejandro Zambrana/STF)
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O apelo de ministros aposentados a Fachin na ‘mais aguda crise’ do STF Priorizar nos meus resultados Google

Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal (STF) pediram ao presidente da Corte, Edson Fachin, que convoque com urgência uma sessão pública para o plenário tomar uma decisão sobre os pedidos de investigação de Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Sem citar nominalmente os ministros, os magistrados cobram “imediata e rigorosa apuração, sob o devido processo legal, dos gravíssimos fatos” que “vem comprometendo o prestígio e a autoridade” do tribunal. Afirmam ainda que trata-se da “mais aguda crise” da história do STF e manifestam “plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza” de Fachin para conduzir a Corte.

Assinam a carta: Néri da Silveira, Francisco Rezek, Sydney Sanches, Celso de Mello, Carlos Velloso, Ilmar Galvão, Nelson Jobim, Ellen Gracie, Cezar Peluso, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Rosa Weber.

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Mendonça é relator das investigações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Ele pediu que Moraes seja incluído no rol de investigados por conversas com Vorcaro. Nos diálogos, o ex-banqueiro pergunta se o ministro “conseguiu ter notícia ou bloquear” e se deveria sair do país. Moraes, por sua vez, acusa o colega de direcionar o inquérito contra ele e pede uma investigação por abuso de autoridade e crime de responsabilidade.

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Leia a íntegra da manifestação: 

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A S. Exª o Ministro Edson Fachin, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Sr. Ministro Presidente, 

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Os ministros aposentados e ex-presidentes, abaixo assinados, vêm manifestar plena confiança na seriedade, discernimento e firmeza de V. Exª na condução dessa Suprema Corte, na mais aguda crise de sua história, e a absoluta convicção de que V. Exª designará, com toda a urgência, sessão pública para que o Pleno determine imediata e rigorosa apuração, sob o devido processo legal, dos gravíssimos fatos cuja divulgação vem comprometendo o prestígio e a autoridade desse Tribunal, a confiança do povo e até a estabilidade das instituições democráticas.

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TAGS:
Alexandre de Moraes
André Mendonça
Luiz Edson Fachin
Supremo Tribunal Federal - STF
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