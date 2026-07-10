O alívio de Valdemar Costa Neto após Ibaneis Rocha desistir da disputa ao Senado no DF
Ao Radar, o cacique bolsonarista opinou que Ibaneis não se mostrava mais viável para a disputa após romper com Celina Leão e ser associado a Daniel Vorcaro
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, acredita que o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha “fez o certo” ao abrir mão da própria candidatura ao Senado, nesta quarta-feira.
Ao Radar, o cacique da legenda bolsonarista opinou que Ibaneis não se mostrava mais viável para a disputa, após romper com a sua ex-vice, a atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e ser associado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.
“Ele (Ibaneis) fez o certo, o mais prudente. Ele já estava rompido com a Celina e houve essas operações da PF, o melhor foi se preservar”, disse à coluna.
Ibaneis afirmou que não se candidatará a nenhum outro cargo nas eleições deste ano. Desde o início do ano, o ex-governador vê seu nome associado aos negócios de Vorcaro, dono do Master. Então governador do Distrito Federal, ele passou a constar no centro do escândalo que envolve o uso de prestígio político por parte do banqueiro Daniel Vorcaro para consumar uma operação com prejuízos bilionários aos cofres do BRB.
Ele sempre negou relações com o caso Master, mas foi citado em depoimento pelo próprio Vorcaro como interlocutor no negócio. O dono do Master revelou conversas com Ibaneis na casa dele e na casa do próprio governador.