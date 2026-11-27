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Em entrevista a VEJA, Paulinho da Força revelou os bastidores de suas conversas com Alexandre de Moraes. O deputado usou o risco da volta do debate sobre anistia no Congresso para pedir que o STF julgue a dosimetria de penas ainda este ano. Entenda como foi a articulação.

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Paulinho da Força afirmou que usou a possibilidade de o Congresso retomar o debate sobre a anistia em fevereiro de 2027 como argumento para defender, nas conversas com Alexandre de Moraes, o julgamento da lei da dosimetria ainda neste ano. Segundo o deputado, o período posterior ao segundo turno abriu uma oportunidade para resolver a controvérsia sobre a redução das penas (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).

O relato foi apresentado em resposta à editora Laryssa Borges durante o programa Os Três Poderes desta sexta-feira, 27, conduzido por Ricardo Ferraz. “Se a gente não mudar essa página, a gente começa fevereiro com o Congresso discutindo anistia”, disse Paulinho, ao reproduzir o argumento levado ao ministro.

Como foram as conversas com Moraes?

Paulinho relatou encontros com Moraes e uma videoconferência na qual, segundo ele, o ministro sinalizou a intenção de levar o tema a julgamento ainda em 2026. O deputado também afirmou ter ouvido anteriormente que Moraes gostaria de colocar a questão em votação quando Gilmar Mendes estivesse no Brasil.

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Na sequência das articulações, Paulinho mencionou uma reunião envolvendo Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Depois disso, afirmou ter conversado novamente com Moraes por vídeo. “Ele me disse: ‘Vou marcar, vamos resolver essa questão esse ano’”, contou. A declaração foi reproduzida pelo deputado como parte de seu relato sobre as negociações.

Por que fevereiro entrou no argumento?

Na avaliação de Paulinho, deixar a discussão pendente permitiria que a anistia voltasse a ocupar a agenda parlamentar no início da próxima legislatura. O deputado defendeu aproveitar o intervalo entre o encerramento da eleição e o começo do próximo governo para enfrentar a questão.

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Sua argumentação associa o julgamento da dosimetria à possibilidade de reduzir a pressão política pela anistia. O relato, porém, não estabelece que esse tenha sido o motivo determinante de Moraes para sinalizar a votação: trata-se do argumento que Paulinho afirma ter apresentado ao ministro.

Que efeitos Paulinho espera da dosimetria?

O deputado projetou que a aplicação da lei, caso sua constitucionalidade seja confirmada, poderá levar à soltura da maioria dos presos abrangidos e à redução das penas dos sete que descreveu como mandantes. Esses resultados foram apresentados como sua expectativa sobre os efeitos do julgamento.

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É nessa perspectiva que Paulinho aposta no esvaziamento da discussão sobre anistia e na abertura de espaço para outras pautas. “Por isso fica mais fácil da gente começar o Brasil em 2027”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.