🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

O alerta para Lula em pesquisa na reta final da campanha eleitoral, segundo diretor da Quaest

Queda na aprovação do governo e avanço da desaprovação entre eleitores independentes é motivo para preocupação para a campanha, avalia Guilherme Russo

Por Redação 2 set 2026, 20h25 | Atualizado em 3 set 2026, 10h54
Continua após publicidade
O alerta para Lula em pesquisa na reta final da campanha eleitoral, segundo diretor da Quaest Priorizar nos meus resultados Google

A avaliação do governo Lula acendeu um sinal de alerta para a campanha do presidente na reta final da eleição, segundo Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest. Em entrevista a Marcela Rahal no VEJA em Foco, ele afirmou que a aprovação é uma das variáveis mais importantes para medir a força de um governante diante de uma eleição e destacou a perda de apoio registrada nos últimos levantamentos. (este texto é um resumo do vídeo acima)

O que a pesquisa mostra sobre a avaliação do governo?

Na pesquisa nacional mais recente da Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 2, a desaprovação do governo Lula chegou a 48%, enquanto 45% dos entrevistados disseram aprovar a administração. Para Russo, o resultado merece atenção porque a aprovação de um governo costuma ter relação direta com sua capacidade de buscar a reeleição.

“Um presidente muito bem avaliado, assim como um governador, ele é franco favorito a ser reeleito”, afirmou. No sentido oposto, segundo o diretor da Quaest, uma avaliação muito negativa tende a favorecer a oposição.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Por que a queda na aprovação preocupa neste momento?

Russo destacou que, nos últimos meses, a avaliação do governo vinha relativamente equilibrada entre aprovação e desaprovação. O cenário mais recente, porém, mostra uma mudança nessa relação, com a aprovação recuando.

Siga

Para o diretor da Quaest, o momento aumenta a relevância do resultado. A campanha eleitoral está em curso e, segundo ele, o presidente não estaria conseguindo recuperar eleitores apesar das políticas públicas e do início da campanha.

Onde está o principal sinal de mudança?

O comportamento dos eleitores independentes aparece como um dos pontos centrais da análise. Segundo Russo, é nesse segmento que começa a ganhar força a percepção de que “talvez esteja na hora realmente da mudança”.

Continua após a publicidade

O movimento ajuda a explicar a dificuldade de Lula em ampliar sua base. Enquanto os eleitores mais identificados com o presidente permanecem relativamente estáveis, grupos menos vinculados ao lulismo passam a apresentar maior disposição para mudar de posição.

O que pode pesar contra Lula até a votação?

Na avaliação de Russo, a economia e as notícias que chegam ao eleitorado contribuem para um cenário menos favorável ao governo. Esses fatores, combinados à queda da aprovação, podem dificultar a recuperação de Lula entre os eleitores que não estão fortemente vinculados ao presidente.

A pesquisa também mostra que Lula lidera o primeiro turno, com 37% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro. No segundo turno, porém, o cenário é de empate técnico: Lula aparece com 42%, e Flávio, com 41%.

Continua após a publicidade

Para Russo, os números formam uma combinação que merece atenção da campanha petista: o presidente mantém a liderança na primeira etapa, mas enfrenta uma disputa mais equilibrada na segunda. “É um cenário, digamos, que o presidente é favorito no primeiro turno, mas cada vez menos favorito no segundo turno”, afirmou.

A pesquisa da Quaest ouviu 2.004 eleitores em todo o Brasil entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Marcela Rahal
Pesquisas Eleitorais
Quaest
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).