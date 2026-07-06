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Política

O alerta do governo Lula para evitar ações da oposição no TSE

Planalto pediu que ministérios, secretarias e autarquias redobrem cautela com restrições no período de defeso eleitoral

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h22 | Atualizado em 6 jul 2026, 16h34
Homem idoso, de barba branca e chapéu de palha, usando camisa social azul clara, fala ao microfone com a mão direita levantada, apontando o dedo indicador para cima. O fundo está desfocado em tons de azul e branco
Planalto pediu que ministérios, secretarias e autarquias tenham cautela com regras para o período de defeso eleitoral. (Ricardo Stuckert/PR)
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Os ministérios e autarquias do governo federal foram orientados a tomar todas as precauções necessárias para cumprir integralmente as restrições do período de defeso eleitoral. A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer evitar brechas que possam alimentar ofensivas judiciais por propaganda irregular, especialmente por parte da equipe do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O governo recomendou redobrar a atenção com agendas e visitas institucionais e pediu que ministros e secretários evitassem entrevistas às vésperas do início do defeso eleitoral, que começou no sábado, 4, para que elas não corressem o risco de serem veiculadas no período restrito. A Advocacia-Geral da União (AGU) criou um manual com normas e pontos de atenção, inclusive publicações nas redes sociais.

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O defeso eleitoral é o ciclo, iniciado três meses antes do primeiro turno, em que agentes e órgãos públicos ficam submetidos a regras mais rígidas para impedir o uso da máquina pública em benefício de candidaturas. Entre as proibições estão a veiculação de publicidade institucional, determinadas contratações e movimentações de servidores, transferências voluntárias de recursos e a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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