O alerta de Alcolumbre a Lula após o segundo turno sobre vaga no STF

Logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser reeleito no segundo turno, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o petista e fez um alerta sobre a indicação que o mandatário fará para o STF.

O amapaense sugeriu que Lula não insistisse no nome de Jorge Messias e procurasse uma outra alternativa.

O titular da AGU chegou a ser indicado para a Corte, mas os senadores rejeitaram seu nome em um momento em que a crise entre Lula e Alcolumbre vivia um de seus piores momentos.

O presidente do Senado, que preferia que o petista tivesse indicado Rodrigo Pacheco, foi um dos principais articuladores para o revés inédito.

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Segundo apurou o Radar, Alcolumbre compartilhou com Lula a leitura de que insistir em um nome já rejeitado exigiria um foco de articulação que a base governista poderia dispensar para outras prioridades na reta final do terceiro mandato.