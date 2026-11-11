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Política

O alerta de Alcolumbre a Lula após o segundo turno sobre vaga no STF

Presidente do Senado sugeriu que o petista não insistisse no nome de Jorge Messias e procurasse uma outra alternativa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 07h30 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h46
O presidente Lula, de barba branca e faixa presidencial, ouve atentamente um homem de terno preto e gravata azul que fala com a boca aberta, expressando intensidade. Ao fundo, um homem de óculos escuros observa a cena
Davi Alcolumbre e Lula - 07/09/2026 (EVARISTO SA/AFP)
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O alerta de Alcolumbre a Lula após o segundo turno sobre vaga no STF Priorize VEJA no Google

Logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser reeleito no segundo turno, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o petista e fez um alerta sobre a indicação que o mandatário fará para o STF.

O amapaense sugeriu que Lula não insistisse no nome de Jorge Messias e procurasse uma outra alternativa.

O titular da AGU chegou a ser indicado para a Corte, mas os senadores rejeitaram seu nome em um momento em que a crise entre Lula e Alcolumbre vivia um de seus piores momentos.

O presidente do Senado, que preferia que o petista tivesse indicado Rodrigo Pacheco, foi um dos principais articuladores para o revés inédito.

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Segundo apurou o Radar, Alcolumbre compartilhou com Lula a leitura de que insistir em um nome já rejeitado exigiria um foco de articulação que a base governista poderia dispensar para outras prioridades na reta final do terceiro mandato.

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