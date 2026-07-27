O alerta da nova pesquisa Quaest para o candidato do PL no Rio

A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa pelo governo do Rio traz uma má notícia para o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao Palácio Guanabara. No primeiro levantamento após a oficialização da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), o ex-governador aparece empatado com Ruas na disputa pelo segundo lugar.

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) segue isolado na liderança. Ele registra entre 38% e 42% das intenções de voto nos três cenários estimulados de primeiro turno testados pela Quaest. Garotinho e Ruas aparecem com 10% no principal cenário, o que mostra que o candidato do PL não conseguiu se consolidar como candidato da direita, apesar de comandar a Alerj e ter o apoio do partido do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Deputado estadual de primeiro mandato, Douglas Ruas foi secretário das Cidades no governo Cláudio Castro (PL), onde estreitou a relação com prefeitos. Filho do capitão Nelson (PL), policial militar da reserva e prefeito de São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral do Rio, e inspetor de Polícia Civil, Ruas é considerado um nome atrativo para hastear a bandeira da segurança pública, prioritária ao bolsonarismo, especialmente no território fluminense, dominado por facções e milícias. A pesquisa da Quaest mostrou que, para 60% dos entrevistados, a violência é o pior problema do estado.

Garotinho entra na corrida ao Palácio Guanabara com recall de ex-governador e ex-prefeito de Campos e disputa o mesmo espaço que o PL tenta ocupar: o de principal alternativa ao favoritismo de Paes. A campanha de Douglas Ruas, por sua vez, avalia que ele ainda tem potencial de crescimento na medida em que se tornar mais conhecido.

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Na pesquisa Quaest divulgada em abril, Ruas já aparecia tecnicamente empatado com Garotinho, mas numericamente à frente: tinha 9%, contra 8% do ex-governador, em um cenário com Paes na liderança. Agora, com Garotinho oficialmente no páreo, os dois surgem empatados com 10%.

A pesquisa também mostra um quadro fragmentado na disputa pelo Senado. Benedita da Silva (PT) aparece numericamente à frente nos dois cenários, com 11% a 12% das intenções de voto. Em seguida vem Marcelo Crivella (Republicanos), com 8% ou 9%. Carlos Portinho (PL), Márcio Canella (União), Mônica Benício (PSOL), Alessandro Molon (PSB), Pedro Paulo (PSD) e Waguinho (Republicanos) aparecem com percentuais entre 3% e 4%, dependendo do cenário.

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A Quaest ouviu 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e registrada na Justiça Eleitoral sob os números RJ-02671/2026 e BR-07670/2026.