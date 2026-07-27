O alerta da nova pesquisa Quaest para o candidato do PL no Rio
Avanço do ex-governador Anthony Garotinho pressiona planos do deputado Douglas Ruas, que tenta se cacifar como principal alternativa ao favorito Eduardo Paes
A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa pelo governo do Rio traz uma má notícia para o presidente da Assembleia Legislativa, Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo ao Palácio Guanabara. No primeiro levantamento após a oficialização da candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), o ex-governador aparece empatado com Ruas na disputa pelo segundo lugar.
O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) segue isolado na liderança. Ele registra entre 38% e 42% das intenções de voto nos três cenários estimulados de primeiro turno testados pela Quaest. Garotinho e Ruas aparecem com 10% no principal cenário, o que mostra que o candidato do PL não conseguiu se consolidar como candidato da direita, apesar de comandar a Alerj e ter o apoio do partido do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Deputado estadual de primeiro mandato, Douglas Ruas foi secretário das Cidades no governo Cláudio Castro (PL), onde estreitou a relação com prefeitos. Filho do capitão Nelson (PL), policial militar da reserva e prefeito de São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral do Rio, e inspetor de Polícia Civil, Ruas é considerado um nome atrativo para hastear a bandeira da segurança pública, prioritária ao bolsonarismo, especialmente no território fluminense, dominado por facções e milícias. A pesquisa da Quaest mostrou que, para 60% dos entrevistados, a violência é o pior problema do estado.
Garotinho entra na corrida ao Palácio Guanabara com recall de ex-governador e ex-prefeito de Campos e disputa o mesmo espaço que o PL tenta ocupar: o de principal alternativa ao favoritismo de Paes. A campanha de Douglas Ruas, por sua vez, avalia que ele ainda tem potencial de crescimento na medida em que se tornar mais conhecido.
Na pesquisa Quaest divulgada em abril, Ruas já aparecia tecnicamente empatado com Garotinho, mas numericamente à frente: tinha 9%, contra 8% do ex-governador, em um cenário com Paes na liderança. Agora, com Garotinho oficialmente no páreo, os dois surgem empatados com 10%.
A pesquisa também mostra um quadro fragmentado na disputa pelo Senado. Benedita da Silva (PT) aparece numericamente à frente nos dois cenários, com 11% a 12% das intenções de voto. Em seguida vem Marcelo Crivella (Republicanos), com 8% ou 9%. Carlos Portinho (PL), Márcio Canella (União), Mônica Benício (PSOL), Alessandro Molon (PSB), Pedro Paulo (PSD) e Waguinho (Republicanos) aparecem com percentuais entre 3% e 4%, dependendo do cenário.
A Quaest ouviu 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e registrada na Justiça Eleitoral sob os números RJ-02671/2026 e BR-07670/2026.