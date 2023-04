O agrado do governo Lula a alguns adversários políticos

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, assinou portaria concedendo a Medalha da Vitória a diversas personalidades civis e militares. Dois nomes chamam a atenção na lista de agraciados: o do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) e o do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Cajado é relator do arcabouço fiscal, o projeto que vai estabelecer novas regras para os gastos do governo. Ele foi escolhido para a função pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e é muito próximo ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais líderes da oposição no Congresso.

Já Esperidião Amin é um dos principais apoiadores da abertura da CPI para investigar uma suposta omissão do governo Lula durante os atos golpistas de 8 de janeiro, quando os manifestantes invadiram as sedes do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto.

A Medalha da Vitória homenageia militares e civis que tenham contribuído para a difusão dos feitos dos ex-combatentes durante a Segunda Guerra Mundial, participado de conflitos internacionais na defesa dos interesses do país, prestado serviços relevantes ou apoiado o Ministério da Defesa no cumprimento de suas missões institucionais.