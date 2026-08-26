O afago de Lula a Motta e Alcolumbre às vésperas de esforço concentrado do Congresso

Após almoçar com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um afago público aos chefes do Legislativo.

O petista fez elogios à disposição e boa vontade de Motta e Alcolumbre e afirmou que, se o mundo fosse assim, as coisas estariam em condições muito melhores.

“Tanto Alcolumbre quanto Hugo decidiram colocar temas importantes em votação na próxima semana”, comentou Lula.

As declarações ocorrem dias antes da última semana de esforço concentrado do Congresso antes das eleições, quando textos prioritários do Palácio do Planalto podem avançar, entre elas, a MP do fim da taxa da blusinha e a PEC do fim da escala 6×1.