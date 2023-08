O acordo do PT para a candidatura de Boulos à prefeitura de São Paulo

O Partido dos Trabalhadores (PT) firmou neste sábado, 5, apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura da cidade nas eleições de 2024. O acordo foi selado em um evento realizado na sede do Sinsaúde, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Será a primeira vez na história que a legenda não lançará um candidato próprio no pleito da capital paulista.

Com o acordo, o PT deverá indicar um nome à vice de Boulos na eleição — ainda não há uma definição em relação ao nome escolhido pelo partido. O ato político foi marcado pela presença de figuras importantes do PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), além de deputados e vereadores da sigla.

Boulos é conhecido por ser uma liderança benquista pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que havia endossado o apoio à candidatura há alguns meses. No entanto, num primeiro momento, houve resistência ao nome de Boulos como cabeça da chapa na eleição em São Paulo — sendo o deputado Jilmar Tatto um dos opositores à ideia. Antes da oficialização do apoio ao candidato do PSOL, o presidente do Diretório Municipal do PT, Laércio Ribeiro, reuniu-se com Tatto para comunicar a decisão do partido.

Com mais de 1 milhão de votos, Guilherme Boulos foi eleito, em 2022, como o deputado federal mais votado no estado. Dois anos antes, foi segundo colocado na eleição à prefeitura de São Paulo, sendo derrotado por Bruno Covas, que faleceu em decorrência de um câncer no aparelho digestivo em 2021.