Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve dar nos próximos dias uma pista sobre sua disposição em apreciar a PEC do fim da escala 6×1 rapidamente ou não.

Para interlocutores do petista, se o chefe do Congresso escalar um nome mais alinhado ao Palácio do Planalto para a relatoria, o amapaense estará fazendo um aceno a Lula.

Muitos nomes aparecem como cotados para a missão, entre eles, os ex-ministros Camilo Santana e Carlos Fávaro

Alcolumbre deve decidir quem será o relator e estabelecer um cronograma para o projeto após conversar com líderes na próxima semana.

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Ele também deve bater o martelo sobre despachar para a CCJ do Senado a PEC sobre o tema já aprovada pelos deputados. Até agora, ele só mandou para a comissão comandada por Otto Alencar a proposta que aborda a redução de jornada protocolada pelo senador Rogério Marinho, opositor de Lula e coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro.