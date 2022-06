O aceno mútuo entre o bolsonarismo e o favorito para vaga no STJ

Favorito da família Bolsonaro para as duas vagas que estão abertas no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Messod Azulay, concedeu – e recebeu – mais um aceno nesta semana. No plenário do seu TRF-2, entregou ao ministro Kassio Nunes Marques, o mais fiel a Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), a Medalha do Mérito Judiciário. Antes da sessão, nesta terça-feira, os dois conversaram em privado no gabinete da presidência. A foto deles juntos obtida por VEJA não foi divulgada oficialmente.

Azulay já tem o aval do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho zero um e principal articulador político do clã no Rio de Janeiro, seu berço político. É, inclusive, amigo da advogada Luciana Pires, que defende o parlamentar – esteve até na última festa de aniversário dela, no Iate Clube, no início deste ano.

A decisão de Bolsonaro sobre as vagas não tem data exata para sair, mas os bastidores estão agitados. Presidente do STF, o ministro Luiz Fux chegou a ligar para o chefe do Planalto a fim de manifestar seu veto a Azulay, de quem é desafeto. O favorito de Fux, Aluisio Mendes, também do TRF-2, não entrou nem na lista quádrupla enviada ao presidente da República. Os outros magistrados são Ney Bello, Paulo Sérgio Domingues e Fernando Quadros.

Mais votado dentre os quatro, Azulay tem ainda o apoio de outro nome de peso no Rio e em Brasília: o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, que, assim como Fux, foi desembargador no TJ-RJ e mantém enorme influência no estado. Os dois figurões do Judiciário são hoje opositores, e o presidente do Supremo chegou a fazer campanha contra Salomão quando ele tentou migrar para o STF.

