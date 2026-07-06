O aceno de paz de Alcolumbre ao governo Lula em matéria polêmica defendida por oposição

A ofensiva da oposição pelo avanço do projeto que regulamenta o homeschooling não deve ser acolhida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Na semana passada, opositores do governo Lula apresentaram requerimento para acelerar a tramitação e votar a medida diretamente no plenário.

Interlocutores do amapaense destacam que o assunto não está nem perto do radar do chefe do Senado.

Caso mantenha essa posição, isso pode ser considerado um novo aceno ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é contrário à proposição.

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Ambos estão em crise desde novembro do ano passado e Alcolumbre já impôs algumas derrotas amargas ao Palácio do Planalto nos últimos meses.