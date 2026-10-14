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Política

O aceno de Lula ao eleitorado gamer a onze dias do 2° turno

Presidente assinou nesta quarta-feira, 14, decreto que regulamenta o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 16h30
Lula, sorrindo e com barba branca, joga videogame segurando um controle branco. Ele veste terno cinza e camisa azul. Ao fundo, um homem tatuado segura um microfone e telas exibem imagens de árvores e um computador gamer com luzes azuis
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogando videogame (Ricardo Stuckert/PR)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 14, um decreto que regulamenta o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos. Com a facilitação do acesso a linhas de crédito, a criação de uma plataforma nacional sobre games e a abertura de cursos de graduação na área, Lula faz mais um aceno a um segmento do eleitorado, de olho no resultado do dia 25 de outubro. Nesta semana, ele também anunciou um novo pacote de auxílios para os microempreendedores individuais e publicou uma carta aos evangélicos.

Na assinatura do decreto desta quarta, Lula disse que o objetivo é criar condições “para que os jogos brasileiros conquistem cada vez mais espaço no mundo”. Estão previstas a abertura de uma linha de crédito com juros reduzidos para os empresários do ramo, a criação de cursos na área de jogos eletrônicos em cinco universidades federais (totalizando 230 vagas) e a criação de uma chamada pública para apoiar startups e novas iniciativas.

Além disso, o presidente também criou uma plataforma pública que se chamará Game Brasil, que deve reunir informações sobre os jogos criados em solo nacional, bem como seus desenvolvedores e lugares em que podem ser encontrados. A princípio, devem ser investidos R$ 1,4 milhão nessa iniciativa.

A onze dias do segundo turno, o presidente Lula tem mirado em vários segmentos do eleitorado com o objetivo de superar seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, o filho do ex-presidente ficou à frente do petista, o que já o coloca largando na frente na corrida para o 25 de outubro.

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Além do eleitorado gamer, nesta quarta Lula divulgou uma carta aos eleitores evangélicos, pedindo apoio ao segmento religioso, onde Flávio predomina. Nesta semana, o presidente também anunciou um pacote para beneficiar os microempreendedores individuais, o que inclui o pagamento de um auxílio de R$ 5 mil, sem necessidade de contrapartida.

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