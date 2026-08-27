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Política

O aceno de Ciro Gomes aos eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro

Candidato no Ceará tem agradecido apoiadores de todos os presidenciáveis enquanto evita opinar na disputa nacional

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h15
Homem de pele clara, cabelos grisalhos curtos, vestindo camisa polo azul, olhando para a direita com expressão séria. Ao fundo, formas geométricas em tons de azul, verde e amarelo
O ex-governador Ciro Gomes (Facebook/Reprodução)
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Ciro Gomes, ex-presidenciável e hoje candidato ao governo do Ceará pelo PSDB, está buscando fugir da disputa nacional em seus discursos.

O tucano tem buscado o apoio dos eleitores de todos os presidenciáveis, principalmente de Lula e Flávio Bolsonaro, com o mantra de que o seu foco é o Ceará.

A estratégia é importante porque, apesar de ter o apoio local do PL, Ciro não pode abrir mão por completo do voto dos petistas em um estado no qual o presidente é popular.

“Política nacional fora. Cada um faz o que quiser, cada um defende o que quiser. Eu agradeço muito aos eleitores do Lula que estão comigo, eu agradeço muito aos eleitores do Flávio que estão comigo, eu agradeço muito aos eleitores do Ronaldo Caiado que estão comigo. Por que? Porque a minha tarefa é aqui no Ceará”, declarou o candidato em uma entrevista recente.

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Em outra ocasião, Ciro destacou estar no palanque com o deputado federal Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), que coordena seu programa de governo e na época era vice-líder do governo, e com o deputado estadual Alcides Fernandes (PL-CE), candidato ao Senado em sua chapa e amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O Mauro Benevides Filho é vice-líder do Lula. Ele que coordena meu programa de governo. O Alcides é amigo do Bolsonaro. A minha questão é o Ceará. Eu quero juntar todo mundo”, declarou.

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Apesar da fala, o Palácio do Planalto não teve a mesma visão e Mauro Benevides Filho foi destituído na semana passada da liderança do governo.

De acordo com pesquisa do Datafolha divulgada na semana passada, 41% dos eleitores cearenses declararam que votariam com certeza em um candidato apoiado por Lula, enquanto 38% não votariam de jeito nenhum.

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No mesmo levantamento, Ciro lidera com 52% de intenções de voto, contra 33% do atual governador, Elmano de Freitas (PT).

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