“O 7 de setembro parecia a Ku Klux Klan”, diz ex-presidente Lula

Numa resposta clara ao evento de 7 de setembro na Avenida Atlântica, na Zona Sul do Rio, em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez ato de campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento em Nova Iguaçu, na Baixada Flumimense, afirmou que o que assistiu parecia organizado pela Ku Kkux Klan, organização racista americana, numa referência ao que apontou como falta de negros na celebração.

O Hino Nacional foi tocado no início do evento. Em arranjo de pagode. Lula, o último a discursar, corroborou a clara estratégia, pontuada desde o início do ato, de homenagear as mulheres. Saudou, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, alvo de impeachment, antes de discursar. Dilma falara antes, aos gritos de “Dilma, eu te amo”,

– É importante educarmos o povo. Antes tínhamos (e o país tem ainda) pedaladas. Hoje inventaram as motociatas.. Se pegarmos o estado brasilero desde a proclamação da República, nenhum presidente gastou o que essse candidato gastou, inclusive no 7 de setembro- disse Lula.

Janja, casada com Lula, pediu à platéia que acendesse os celulares. E mandou seu recado político, ao rechaçar a expressão do presidente Bolsonaro, que se referiu às mulheres como princesas.

– Queria que todos acender a luz do celular, para ver se há alguma princesa aqui. Não tem. Só há lutadoras, como somos todas nós.

O ex-presidente, precedido dos discursos de Marcelo Freixo (PSB, candidato ao governo, André Ceciliano (PT), candidato ao Senado, e Dilma, afirmou ainda que “foi a primeira vez que pessoas morreram por falta de oxigêncio, e não foram afogadas”. Foi em em Manaus, por causa da Covid.

Lula chamou seu adversário de “genocida”. E disse que, caso seja eleito, não vê problema em beneficiários do “Minha Casa, Minha Vida” pintarem de vermelho ou de qualquer cor suas fachadas.

Afirmou que, em eventual governo seu, o salário-minimo vai aumentar todo ano.

Lula, antes de concluir o discurso, afirmou que o Bolsonaro “quer distribuir armas”, e que “a vida é o bem maior. De olho no eleitorado evangélicco, afirmou que Deus cuida de todos.

A retórica religiosa fora pontuada por Dilma:

– Estou muito indignada com o que algumas pessoas estão falando por aú. Principalmente que o Palácio do Planalto estava repleto de demoôios. Agora tem, nunca teve.

