Nunes vê avanço de Flávio na capital paulista e mira 2º turno

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro superou Lula no 1º turno em SP, mas perdeu na capital. Apesar da derrota municipal, ele melhorou a performance do PL em comparação com o pai em 2022, reduzindo a desvantagem de votos. Ricardo Nunes, prefeito de SP e seu aliado, vê o cenário como um avanço e intensifica o apoio para o próximo turno, visando a presidência.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa direta contra o presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições de 2026 no Estado de São Paulo, mas na capital paulista o resultado foi diferente. O atual chefe do Executivo derrotou o parlamentar por 46,58% contra 42,13%.

Apesar da vitória petista no município, Flávio melhorou a performance do PL na comparação com o pleito disputado pelo seu pai. Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 37,99% da preferência do eleitorado na capital, o que indica uma queda na desvantagem do grupo de 650 mil para cerca de 300 mil votos.

Este cenário é visto como um avanço pelo prefeito da metrópole, Ricardo Nunes (MDB), aliado do 01 na cidade, que reúne mais de 9 milhões de eleitores — volume de votantes que corresponde quase ao total da região Centro-Oeste. “1% dos votos de São Paulo representa muitos porcentos no cômputo geral”, ressaltou o emedebista ao Radar.

Nunes tem se empenhado na campanha de Flávio, atuando diretamente como um dos organizadores da agenda do candidato na capital e região metropolitana. A expectativa do prefeito é trabalhar ainda mais para alcançar um resultado melhor na segunda rodada de votação, em 25 de outubro. O retorno do postulante ao Planalto às ruas de São Paulo ainda não tem data confirmada. Por ora, a ordem da é alinhar as equipes paulistas e planejar a próxima vinda do senador, que mira o Palácio do Alvorada nas eleições deste ano.