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Política

Nunes vê avanço de Flávio na capital paulista e mira 2º turno

Com queda na vantagem petista em relação a 2022, prefeito projeta alinhamento das equipes para planejar os próximos passos do presidenciável na cidade de SP

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h30
Homem de pele clara, cabelo e barba escura, sorri enquanto segura um microfone e levanta o punho esquerdo. Ele veste uma camisa verde e uma jaqueta azul com detalhes amarelos e verdes. Ao fundo, uma pessoa segura um celular azul
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), discursa ao lado de Flávio Bolsonaro na Avenida Paulista em 7 de setembro de 2026 (Redes sociais/Reprodução)
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Nunes vê avanço de Flávio na capital paulista e mira 2º turno Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa direta contra o presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições de 2026 no Estado de São Paulo, mas na capital paulista o resultado foi diferente. O atual chefe do Executivo derrotou o parlamentar por 46,58% contra 42,13%.

Apesar da vitória petista no município, Flávio melhorou a performance do PL na comparação com o pleito disputado pelo seu pai. Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro registrou 37,99% da preferência do eleitorado na capital, o que indica uma queda na desvantagem do grupo de 650 mil para cerca de 300 mil votos.

Este cenário é visto como um avanço pelo prefeito da metrópole, Ricardo Nunes (MDB), aliado do 01 na cidade, que reúne mais de 9 milhões de eleitores — volume de votantes que corresponde quase ao total da região Centro-Oeste. “1% dos votos de São Paulo representa muitos porcentos no cômputo geral”, ressaltou o emedebista ao Radar.

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Nunes tem se empenhado na campanha de Flávio, atuando diretamente como um dos organizadores da agenda do candidato na capital e região metropolitana. A expectativa do prefeito é trabalhar ainda mais para alcançar um resultado melhor na segunda rodada de votação, em 25 de outubro. O retorno do postulante ao Planalto às ruas de São Paulo ainda não tem data confirmada. Por ora, a ordem da é alinhar as equipes paulistas e planejar a próxima vinda do senador, que mira o Palácio do Alvorada nas eleições deste ano.

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