Nunes prevê R$ 2,37 bilhões para ações climáticas no Orçamento de SP de 2027

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A Câmara Municipal de São Paulo inicia a discussão do Projeto de Lei do Orçamento para 2027, que destina R$ 2,37 bilhões para resiliência e adaptação climática. A proposta do prefeito Ricardo Nunes foca em obras de drenagem e prevenção de enchentes, tema crucial para a metrópole. Saiba mais sobre os detalhes e o que está em pauta.

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O texto do Projeto de Lei do Orçamento para 2027 (PLOA) da cidade de São Paulo começa a ser discutido nesta quarta-feira (7) pelos vereadores na Câmara Municipal. A proposta enviada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) ao Legislativo, no fim de setembro, destina 2,37 bilhões de reais para iniciativas de resiliência e adaptação climática.

A intenção principal do Executivo é direcionar os recursos para obras de drenagem, o que abrange a construção de piscinões e sistemas de escoamento de água para conter alagamentos na metrópole.

A administração municipal informou ao Radar que, desde 2021, investiu 11 bilhões de reais na prevenção de enchentes na capital. No ano passado, Nunes também instituiu o orçamento climático da cidade — entre as ações de resiliência frente às adversidades do clima está a substituição da frota de ônibus por veículos elétricos.

Além das exposições dos parlamentares, o debate inicial nesta quarta-feira em torno da proposta orçamentária terá a presença da secretária de Planejamento e Eficiência, Cibele Molina, e do secretário da Fazenda, Luis Felipe Vidal Arellano.