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Política

Nunes prevê R$ 2,37 bilhões para ações climáticas no Orçamento de SP de 2027

Câmara Municipal inicia debates da proposta com presença de secretários; foco dos recursos é drenagem e prevenção de enchentes

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 10h30 | Atualizado em 7 out 2026, 10h43
Plenário da Câmara Municipal de São Paulo
Plenário da Câmara Municipal de São Paulo (Mario Rodrigues/VEJASP)
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Nunes prevê R$ 2,37 bilhões para ações climáticas no Orçamento de SP de 2027 Priorize VEJA no Google

O texto do Projeto de Lei do Orçamento para 2027 (PLOA) da cidade de São Paulo começa a ser discutido nesta quarta-feira (7) pelos vereadores na Câmara Municipal. A proposta enviada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) ao Legislativo, no fim de setembro, destina 2,37 bilhões de reais para iniciativas de resiliência e adaptação climática.

A intenção principal do Executivo é direcionar os recursos para obras de drenagem, o que abrange a construção de piscinões e sistemas de escoamento de água para conter alagamentos na metrópole.

A administração municipal informou ao Radar que, desde 2021, investiu 11 bilhões de reais na prevenção de enchentes na capital. No ano passado, Nunes também instituiu o orçamento climático da cidade — entre as ações de resiliência frente às adversidades do clima está a substituição da frota de ônibus por veículos elétricos.

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Além das exposições dos parlamentares, o debate inicial nesta quarta-feira em torno da proposta orçamentária terá a presença da secretária de Planejamento e Eficiência, Cibele Molina, e do secretário da Fazenda, Luis Felipe Vidal Arellano.

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