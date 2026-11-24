O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), ficará responsável por analisar o pedido da defesa de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, para questionar a atuação do presidente da Corte, Edson Fachin, na condução de procedimentos relacionados à investigação sobre a instituição financeira. O mandado foi distribuído por sorteio ao gabinete de Nunes Marques na segunda-feira, 23, e tramita sob segredo de Justiça.

Protocolada em 16 de novembro, a ação contesta a competência de Fachin para manter sob a Presidência do Supremo os procedimentos relacionados à Operação Compliance Zero. A defesa sustenta que o regimento interno do tribunal não autoriza o presidente a assumir processos que estavam sob a relatoria de outro ministro. Os advogados também argumentam que medidas urgentes deveriam ser analisadas pelo decano da Corte, Gilmar Mendes.

Na última sexta-feira, 20, a defesa de Vorcaro criticou duramente o presidente da Corte por manter o ex-banqueiro preso. Nesta terça-feira, 24, os advogados pediram a revogação da prisão preventiva.

Condução do caso começou a ser debatida após mensagens de Vorcaro com ministros

A controvérsia sobre a condução do caso começou em setembro, depois que dados extraídos do celular de Vorcaro revelaram mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. No dia 15 daquele mês, enquanto o STF julgava se analisaria a conduta de Moraes, Nunes Marques decidiu se declarar impedido e deixou a sessão depois de se pronunciar. O motivo era a revelação de pagamentos mensais de 500.000 reais ao filho dele, o advogado Kevin Marques, por serviços jurídicos para o banqueiro.

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Diante da possibilidade de surgirem investigações relacionadas a integrantes do Supremo, o ministro André Mendonça, então relator dos procedimentos, encaminhou os autos à Presidência da Corte.

Fachin negou ter avocado os processos e afirmou que a iniciativa de submeter a questão à Presidência partiu do próprio relator. Em 29 de outubro, decidiu manter temporariamente os procedimentos relacionados à Operação Compliance Zero sob responsabilidade da Presidência, por até 90 dias, contados de 12 de setembro.

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A decisão atribuiu à Presidência do tribunal competência funcional transitória para analisar questões urgentes, incluindo pedidos de revisão de prisões preventivas, sem estabelecer uma definição definitiva sobre a relatoria dos procedimentos.

Em 9 de novembro, a defesa de Vorcaro apresentou agravo regimental contra a decisão. Também encaminhou manifestação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na qual argumentou que a concentração dos procedimentos na Presidência configuraria um “juízo de exceção”, sem previsão legal ou regimental.

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Agora, Nunes Marques deverá examinar o questionamento apresentado pela defesa. A distribuição do mandado de segurança, por si só, não altera a condução dos procedimentos nem representa uma decisão sobre a competência de Fachin.