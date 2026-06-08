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Política

Nunes Marques suspende pesquisa eleitoral que usou áudio de Flávio com Vorcaro

Decisão de presidente do TSE sobre levantamento da AtlasIntel ainda será analisada pelo plenário

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 13h34 | Atualizado em 8 jun 2026, 13h49
O presidente do TSE, Nunes Marques
O presidente do TSE, Nunes Marques (Luiz Roberto/TSE)
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Nunes Marques suspende pesquisa eleitoral que usou áudio de Flávio com Vorcaro Priorize VEJA no Google

O presidente do TSE, Nunes Marques, suspendeu a pesquisa eleitoral da AtlasIntel que apresentou o áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro.

A decisão atendeu a um pedido do PL. O levantamento mostrou uma queda das intenções de voto de Flávio na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Nunes Marques determinou que a empresa não pode “promover nova divulgação, impulsionamento, republicação” da pesquisa, que também deve ser retirada de seus canais de comunicação.

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A decisão será analisada pelo plenário do TSE.

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Para Marques, existem “indícios relevantes de comprometimento da metodologia da pesquisa impugnada, inclusive no cotejo com o questionários de outras pesquisas registradas no TSE pela mesma empresa”.

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