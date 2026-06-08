Nunes Marques suspende pesquisa eleitoral que usou áudio de Flávio com Vorcaro

O presidente do TSE, Nunes Marques, suspendeu a pesquisa eleitoral da AtlasIntel que apresentou o áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro.

A decisão atendeu a um pedido do PL. O levantamento mostrou uma queda das intenções de voto de Flávio na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Nunes Marques determinou que a empresa não pode “promover nova divulgação, impulsionamento, republicação” da pesquisa, que também deve ser retirada de seus canais de comunicação.

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A decisão será analisada pelo plenário do TSE.

Para Marques, existem “indícios relevantes de comprometimento da metodologia da pesquisa impugnada, inclusive no cotejo com o questionários de outras pesquisas registradas no TSE pela mesma empresa”.