Nunes Marques suspende pesquisa eleitoral que usou áudio de Flávio com Vorcaro
Decisão de presidente do TSE sobre levantamento da AtlasIntel ainda será analisada pelo plenário
O presidente do TSE, Nunes Marques, suspendeu a pesquisa eleitoral da AtlasIntel que apresentou o áudio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro.
A decisão atendeu a um pedido do PL. O levantamento mostrou uma queda das intenções de voto de Flávio na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Nunes Marques determinou que a empresa não pode “promover nova divulgação, impulsionamento, republicação” da pesquisa, que também deve ser retirada de seus canais de comunicação.
A decisão será analisada pelo plenário do TSE.
Para Marques, existem “indícios relevantes de comprometimento da metodologia da pesquisa impugnada, inclusive no cotejo com o questionários de outras pesquisas registradas no TSE pela mesma empresa”.