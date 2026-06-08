Nunes Marques suspende divulgação de pesquisa AtlasIntel com áudio de Flávio

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, atendeu nesta segunda, 8, parcialmente a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro (PL) e proibiu que a AtlasIntel faça novas divulgações da última pesquisa do instituto para a Presidência da República, publicada há quase três semanas.

A equipe do senador contestou o levantamento, que reproduziu para alguns dos entrevistados o áudio em que Flávio pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar a cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Segundo o ministro, a Atlas não poderá “promover nova divulgação, impulsionamento, republicação ou manutenção da pesquisa” até que o plenário do TSE avalie o caso. O caso ainda não foi incluído na pauta, mas há uma sessão presencial agendada para esta terça, 9. O ministro explicou que ainda não analisou o levantamento em si, mas que a manutenção da pesquisa poderia “potencializar efeitos de difícil reversão no contexto do processo eleitoral”. Ele disse ainda que, se não houver nenhuma irregularidade, a pesquisa pode voltar a ser veiculada.

Além da suspensão da divulgação, Nunes Marques também determinou que o instituto apresente documentos técnicos explicando os pontos contestados pela defesa de Flávio.

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Entenda o caso

A última pesquisa da AtlasIntel, divulgada no último dia 19, mostrou Flávio perdendo fôlego na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a revelação da relação do senador com o ex-dono do Banco Master. Na simulação de segundo turno, o senador caiu quase seis pontos percentuais, ampliando a vantagem do petista.

O instituto, no entanto, reproduziu o áudio de Flávio a Vorcaro para parte dos entrevistados. Dos 5.032 participantes do levantamento, 1.412 ouviram a gravação. O CEO da Atlas, Andrei Roman, explicou que o áudio fazia parte de um módulo separado da pesquisa, para avaliar o sentimento dos eleitores ao longo da conversa entre o senador e o banqueiro. Como a reprodução teria sido posterior às respostas sobre preferência eleitoral, a pesquisa de intenção de voto não teria sido influenciada.

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A equipe de Flávio, no entanto, contesta as afirmações. Antes mesmo da divulgação dos resultado, a defesa do senador já entrou com a representação no TSE pedindo a impugnação da pesquisa, citando “danos irreparáveis”. Para eles, a ordem das questões induz claramente o eleitor a relacionar o senador ao banqueiro.

Em nota, a AtlasIntel afirmou que a situação será devidamente esclarecida ao TSE, e que a pesquisa é legal e robusta tecnicamente. “A AtlasIntel pauta seu trabalho pela imparcialidade, rigor científico e precisão. Foi essa combinação que permitiu à AtlasIntel ganhar um destaque global e ser a empresa mais precisa em 102 eleições em todo o mundo nos últimos 7 anos”, disse Roman.