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Política

Nunes Marques suspende divulgação de pesquisa AtlasIntel com áudio de Flávio

Instituto não pode republicar pesquisa até que TSE decida sobre reclamação do senador

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 13h34 | Atualizado em 8 jun 2026, 15h51
APOSTA - Nunes Marques: indicado ao STF pelo ex-presidente, ministro comandará processo de votação no ano que vem
O ministro do TSE Kassio Nunes Marques (Luiz Roberto/Secom/TSE)
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, atendeu nesta segunda, 8, parcialmente a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro (PL) e proibiu que a AtlasIntel faça novas divulgações da última pesquisa do instituto para a Presidência da República, publicada há quase três semanas.

A equipe do senador contestou o levantamento, que reproduziu para alguns dos entrevistados o áudio em que Flávio pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar a cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Segundo o ministro, a Atlas não poderá “promover nova divulgação, impulsionamento, republicação ou manutenção da pesquisa” até que o plenário do TSE avalie o caso. O caso ainda não foi incluído na pauta, mas há uma sessão presencial agendada para esta terça, 9. O ministro explicou que ainda não analisou o levantamento em si, mas que a manutenção da pesquisa poderia “potencializar efeitos de difícil reversão no contexto do processo eleitoral”. Ele disse ainda que, se não houver nenhuma irregularidade, a pesquisa pode voltar a ser veiculada.

Além da suspensão da divulgação, Nunes Marques também determinou que o instituto apresente documentos técnicos explicando os pontos contestados pela defesa de Flávio.

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Entenda o caso

A última pesquisa da AtlasIntel, divulgada no último dia 19, mostrou Flávio perdendo fôlego na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a revelação da relação do senador com o ex-dono do Banco Master. Na simulação de segundo turno, o senador caiu quase seis pontos percentuais, ampliando a vantagem do petista.

O instituto, no entanto, reproduziu o áudio de Flávio a Vorcaro para parte dos entrevistados. Dos 5.032 participantes do levantamento, 1.412 ouviram a gravação. O CEO da Atlas, Andrei Roman, explicou que o áudio fazia parte de um módulo separado da pesquisa, para avaliar o sentimento dos eleitores ao longo da conversa entre o senador e o banqueiro. Como a reprodução teria sido posterior às respostas sobre preferência eleitoral, a pesquisa de intenção de voto não teria sido influenciada.

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A equipe de Flávio, no entanto, contesta as afirmações. Antes mesmo da divulgação dos resultado, a defesa do senador já entrou com a representação no TSE pedindo a impugnação da pesquisa, citando “danos irreparáveis”. Para eles, a ordem das questões induz claramente o eleitor a relacionar o senador ao banqueiro.

Em nota, a AtlasIntel afirmou que a situação será devidamente esclarecida ao TSE, e que a pesquisa é legal e robusta tecnicamente. “A AtlasIntel pauta seu trabalho pela imparcialidade, rigor científico e precisão. Foi essa combinação que permitiu à AtlasIntel ganhar um destaque global e ser a empresa mais precisa em 102 eleições em todo o mundo nos últimos 7 anos”, disse Roman.

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