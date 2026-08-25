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Política

Nunes Marques exalta segurança e transparência de urnas após eleição simulada

Presidente do TSE relatou teste realizado no Maranhão

Por Redação 25 ago 2026, 21h28 | Atualizado em 25 ago 2026, 21h28
PALAVRA FINAL - Nunes Marques: TSE vai definir limites para o uso de IA
Nunes Marques (Antonio Augusto/TSE)
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, informou que a Corte realizou no último domingo, 23, uma eleição simulada no município de Paulino Neves, no Maranhão. Para o ministro, a simulação confirmou que o sistema eletrônico de votação é seguro e transparente.

“Realizamos uma eleição simulada que atestou, mais uma vez, a segurança, a transparência e a plena funcionalidade do nosso sistema. Trata-se de um verdadeiro ensaio geral para o pleito oficial de outubro. Onde houver um único eleitor, ali estará a presença da Justiça Eleitoral e a garantia da sua voz”, declarou.

Durante a abertura da sessão de julgamentos desta noite, Nunes Marques lembrou que faltam menos de 40 dias para o pleito e convidou os eleitores a exercerem “com orgulho” o direito de votar. “Conclamo toda sociedade a se preparar para o pleito de outubro. Compareçam às urnas, exerçam com o orgulho o direito de escolher nossos representantes e continuem a ser a força viva da integridade da nossa democracia”, afirmou.

“O grande protagonista da festa da democracia é o povo, e o motor da nossa atuação é a soberania do voto. Mais do que testar tecnologias e procedimentos operacionais, essa simulação real serviu para reafirmar o compromisso: a Justiça Eleitoral está onde a população está”, completou.

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Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

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O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

De acordo com o TSE, 158 milhões eleitores estarão aptos a exercerem o direito de votar.

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(Com Agência Brasil)

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Eleições 2026
Kassio Nunes Marques
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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