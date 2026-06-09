Suspensão de pesquisa AtlasIntel por Nunes Marques é novo ‘tiro no pé’ da campanha de Flávio

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O ministro Nunes Marques, presidente do TSE, suspendeu uma pesquisa AtlasIntel que apontava queda de Flávio Bolsonaro após áudios polêmicos. A decisão reacendeu a controvérsia, com o ministro justificando a medida para evitar efeitos de difícil reversão e a AtlasIntel defendendo a metodologia. Entenda os desdobramentos e o impacto político.

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A decisão do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de suspender a divulgação de uma pesquisa da AtlasIntel reacendeu uma controvérsia que parecia perder força na corrida presidencial. O levantamento, divulgado há cerca de três semanas, apontava queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em cenários eleitorais após a revelação de áudios em que ele aparece pedindo recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida atende parcialmente a um pedido da defesa do parlamentar e será analisada pelo plenário da Corte (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo a decisão, a AtlasIntel está impedida de promover nova divulgação, impulsionamento, republicação ou manutenção do levantamento até que o TSE conclua a análise do caso. Para Nunes Marques, a continuidade da circulação da pesquisa poderia produzir “efeitos de difícil reversão” no contexto eleitoral.

Por que a pesquisa foi suspensa pelo TSE?

O centro da controvérsia está na forma como o instituto abordou o episódio envolvendo Flávio e Vorcaro. De acordo com o entendimento do ministro, a utilização da gravação relacionada ao caso poderia caracterizar uma tentativa de indução dos entrevistados, ainda que o material tenha sido apresentado após a aplicação do questionário principal.

A decisão foi tomada após questionamentos apresentados pela defesa do senador, que argumentou haver potencial influência sobre a percepção dos respondentes.

Em nota, a AtlasIntel afirmou que a pesquisa foi realizada sem a reprodução do áudio durante a aplicação do questionário e sustentou que a situação será esclarecida por meio de análise técnica.

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Qual foi o impacto político da decisão?

No programa Ponto de Vista, o colunista de Radar Robson Bonin avaliou que a medida acabou recolocando o episódio no centro do debate político. “É mais um tiro no pé da campanha do Flávio Bolsonaro, porque esse assunto estava ganhando algum ar de esquecimento. Com essa decisão, o assunto voltou completamente”, afirmou.

Segundo Bonin, o principal efeito imediato não é jurídico nem eleitoral, mas político: a retomada das discussões sobre o conteúdo dos áudios e seus possíveis reflexos na candidatura do senador.

A decisão cria um precedente para futuras pesquisas?

Para Bonin, o caso funciona como um alerta para os institutos de pesquisa sobre os limites entre informar e influenciar os entrevistados. “O efeito prático dessa decisão é que os institutos têm um alerta de que fundamentar uma situação para alguém que está numa pesquisa pode não ser um bom negócio”, disse.

Na avaliação do comentarista, o entendimento do ministro sugere que perguntas sobre fatos políticos podem ser feitas sem necessariamente apresentar materiais que ajudem a construir uma interpretação específica do episódio.

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Ele observou ainda que a decisão também chama atenção para outro aspecto: a participação pública de dirigentes de institutos comentando os resultados dos levantamentos. Dependendo da forma como essas análises são feitas, argumentou, elas podem ser interpretadas como tentativas de influenciar a leitura dos dados.

A medida gerou acusações de censura?

A suspensão provocou reações de setores políticos e acadêmicos. Segundo o debate apresentado no programa, parlamentares, cientistas políticos e grupos identificados com a esquerda passaram a questionar se a decisão poderia representar uma forma de censura ao instituto.

Bonin ponderou que a intenção do ministro parece ter sido reforçar a necessidade de neutralidade das pesquisas eleitorais. “O que o ministro tentou fazer foi, talvez exagerando na cautela, exercer essa preocupação de mostrar que as pesquisas não podem induzir nem para um lado nem para o outro”, afirmou.

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Ao mesmo tempo, ele alertou para os riscos de transformar decisões dessa natureza em instrumento de disputa política. “Se o TSE tirar uma pesquisa do ar por mostrar notícias negativas, isso vira um jogo político de pressão”, observou.

O que muda daqui para frente?

Embora a suspensão tenha produzido forte repercussão política, Bonin avaliou que seus efeitos práticos tendem a ser limitados. A pesquisa contestada já foi amplamente divulgada e o calendário eleitoral entra agora em uma nova fase, marcada pela divulgação dos levantamentos de junho.

Ainda assim, o episódio deve influenciar futuras rodadas de pesquisa. Segundo ele, a controvérsia passará a fazer parte do cálculo metodológico dos institutos, inclusive da própria AtlasIntel, ao formular perguntas sobre fatos políticos capazes de impactar a percepção dos eleitores.

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O caso será analisado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que decidirá se mantém ou revisa a liminar concedida por Nunes Marques.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.