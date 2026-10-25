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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
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REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
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GOVERNADOR - TO
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Política

O comentário de Nunes Marques sobre pedido de extensão da votação na Bahia

Presidente do TSE afirma que já há demandas na Corte sobre ampliação do horário diante das dificuldades de transporte

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 15h05 | Atualizado em 25 out 2026, 16h46
Homem de pele clara, cabelo escuro penteado para trás, vestindo terno azul, camisa branca e gravata azul estampada, fala em um microfone. Ele tem uma expressão séria e está em um ambiente formal com fundo azul claro e uma faixa amarela no topo
Kassio Nunes Marques, presidente do TSE (@justicaeleitoral/Youtube)
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O comentário de Nunes Marques sobre pedido de extensão da votação na Bahia Priorize VEJA no Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, disse no começo da tarde deste domingo, 25, que as demandas de ampliação do horário de votação na Bahia serão “analisadas a seu tempo”. Ele foi questionado sobre as dificuldades de transporte enfrentadas por eleitores de Salvador durante coletiva sobre o andamento das eleições.

O magistrado afirmou que já há pedidos no TSE e que a Corte vem recebendo relatórios do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O TRE, de acordo o ministro, atua para identificar o nível de falta de ônibus que deveriam estar circulando. Caberá ao TSE decidir no final sobre a necessidade de extensão do período de votação. O PT pede ao TSE que a eleição nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas ocorra até as 19h.

Mais tarde, Nunes Marques pediu mais informações sobre a situação ao TRE-BA e à Procuradoria-Geral Eleitoral.

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Balanço sobre urnas

Nunes Marques divulgou na coletiva que até o começo da tarde 900 urnas, ou 0,18% do total, precisaram ser substituídas. Não houve até o momento votação em cédula de papel. “Foram substituídas 900 urnas, que correspondem a apenas 0,18% do total de 499.248 urnas. Ainda temos 48.815 urnas de contingência”, afirmou o ministro.

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No balanço, ele disse que havia 138 ocorrências de crime eleitoral.

 

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TAGS:
Bahia
Justiça Eleitoral
Kassio Nunes Marques
Transportes
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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