O comentário de Nunes Marques sobre pedido de extensão da votação na Bahia

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O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, afirmou que os pedidos de ampliação do horário de votação na Bahia, motivados por dificuldades de transporte em Salvador e outras cidades, serão analisados. Ele também divulgou um balanço sobre as eleições, informando a substituição de 900 urnas e 138 ocorrências de crime eleitoral. Entenda os detalhes.

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, disse no começo da tarde deste domingo, 25, que as demandas de ampliação do horário de votação na Bahia serão “analisadas a seu tempo”. Ele foi questionado sobre as dificuldades de transporte enfrentadas por eleitores de Salvador durante coletiva sobre o andamento das eleições.

O magistrado afirmou que já há pedidos no TSE e que a Corte vem recebendo relatórios do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O TRE, de acordo o ministro, atua para identificar o nível de falta de ônibus que deveriam estar circulando. Caberá ao TSE decidir no final sobre a necessidade de extensão do período de votação. O PT pede ao TSE que a eleição nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas ocorra até as 19h.

Mais tarde, Nunes Marques pediu mais informações sobre a situação ao TRE-BA e à Procuradoria-Geral Eleitoral.

Balanço sobre urnas

Nunes Marques divulgou na coletiva que até o começo da tarde 900 urnas, ou 0,18% do total, precisaram ser substituídas. Não houve até o momento votação em cédula de papel. “Foram substituídas 900 urnas, que correspondem a apenas 0,18% do total de 499.248 urnas. Ainda temos 48.815 urnas de contingência”, afirmou o ministro.

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No balanço, ele disse que havia 138 ocorrências de crime eleitoral.