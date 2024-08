Nunes anuncia agenda com Bolsonaro em São Paulo: ‘grande líder da direita’

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, anunciou nesta sábado, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve acompanhá-lo em sua agenda de campanha pela capital, a começar por uma visita à Ceagesp, o mercado público da zona oeste da cidade, em data ainda por confirmar para os próximos dias.

Em vídeo publicado no início desta noite em suas redes sociais, Nunes reforça o suporte de Bolsonaro a sua campanha – em meio à disputa com o adversário Pablo Marçal pelos eleitores da direita na cidade – e também compartilha uma mensagem de apoio do ex-presidente.

“Deixa eu aproveitar aqui e reiterar meu agradecimento ao presidente Bolsonaro por todo apoio; o presidente Bolsonaro que é o grande líder da direita”, diz o prefeito. “Até tem gente aí querendo tomar o lugar, mas vai ter que comer muito feijão, né, meu filho?”

“Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição”, diz Bolsonaro em vídeo. “Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Mello Araújo”, continua, mencionando o coronel da Polícia Militar que forma a chapa com Nunes e que teve a indicação endossada pelo ex-presidente.

Um dado grave para a campanha de Nunes diz respeito ao eleitorado ligado a Jair Bolsonaro. Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 22, 44% das pessoas que votaram em Bolsonaro em 2022 devem apoiar Marçal, enquanto 30% apostam em Nunes, o candidato oficial do bolsonarismo.

Uma estratégia adotada pela candidatura de Nunes foi trazer aliados de primeira hora do ex-presidente para mais perto das decisões políticas e para o marketing da campanha, numa tentativa de repactuar esse público que está indeciso na disputa paulistana. O racha não é bom para Nunes, nem para o núcleo duro de Bolsonaro, que vê o bolsonarismo se desgarrar do direcionamento do seu maior líder.