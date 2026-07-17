‘Nunca tive cota’, diz Valdemar a VEJA sobre indicação de emendas

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira, 17, em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, que nunca teve “cota” para a indicação de emendas parlamentares. O tema está em uma das questões enviadas pelo ministro do STF Flávio Dino ao cobrar explicações de presidentes de partidos sobre o papel deles na alocação dessas verbas.

“A preocupação dele (Dino), inicial, no meu caso era saber se eu tinha uma cota específica. Nunca tive essa cota e nenhum presidente de partido precisa ter também”, afirmou Valdemar. “O presidente de partido precisa administrar o partido. Os deputados vêm conversas com o presidente sobre as emendas. Os prefeitos vêm conversar sobre as emendas.”

O presidente do PL acrescentou que conversa com chefes de comissões e com líderes do Congresso e ouve demandas de outros deputados sobre emendas. E, com base nisso, faz sugestões. “Procuro saber qual é o deputado que pode liberar emendas para a liderança. Eu sugiro que sejam atendidos tais municípios”, explicou.