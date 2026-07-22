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Política

Novo presente de Flávio para a campanha de Lula aciona ‘contenção de danos’ nos bastidores

Declaração do senador sobre o sistema eleitoral provoca reação da oposição e levanta novos questionamentos sobre a estratégia da campanha

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 13h47 | Atualizado em 22 jul 2026, 13h48
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Novo presente de Flávio para a campanha de Lula aciona ‘contenção de danos’ nos bastidores Priorizar nos meus resultados Google

A repercussão da fala do senador Flávio Bolsonaro durante um encontro com representantes de cerca de 40 países, em Brasília, sobre uma teoria já desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação à origem das urnas eletrônicas utilizadas no país, vem provocando uma nova onda de barulho na campanha do pré-candidato. Após o caso, a equipe do filho de Bolsonaro divulgou nota afirmando que o senador “expressamente não está questionando o sistema de votação brasileiro” (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que a declaração gerou nova controvérsia?

O episódio foi analisado no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, com a participação do editor José Benedito da Silva. Ao comentar o caso, o jornalista afirmou que a campanha precisou agir rapidamente para conter os efeitos da fala do candidato. “O pessoal vai ter que ganhar hora extra, né? Porque toda hora tem que ficar corrigindo alguma coisa.”

Na avaliação do jornalista, Flávio criou uma controvérsia desnecessária ao voltar a tratar de um tema que já produziu consequências políticas para o ex-presidente. “É uma confusão que ele não precisaria ter procurado.”

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A campanha tentou conter os danos?

José Benedito avaliou que a nota divulgada pela campanha representou uma tentativa de reparar imediatamente a repercussão da declaração. Ele chamou atenção para o fato de o comunicado ter sido assinado pelo próprio Flávio, pelo coordenador da campanha, Rogério Marinho, e pelo departamento jurídico. Na análise do editor, a movimentação demonstra preocupação com possíveis desdobramentos judiciais. “A equipe jurídica já deve estar preocupadíssima.”

Segundo o editor, adversários políticos passaram a defender medidas judiciais contra o senador sob o argumento de que a declaração representa um ataque à credibilidade do sistema eleitoral.

Qual o impacto político para a campanha?

Além da repercussão jurídica, José Benedito afirmou que o episódio pode reforçar a percepção de que a campanha já antecipa questionamentos sobre o resultado da eleição. “Passa a impressão de que você já está reconhecendo a derrota e que já está encontrando motivo para tumultuar o resultado da eleição depois.”

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Na avaliação do jornalista, o episódio também dificulta a estratégia de apresentar Flávio como um candidato de perfil mais moderado.

Segundo José Benedito, pesquisas recentes indicam crescimento do número de eleitores que não enxergam diferenças significativas entre o senador e Bolsonaro em relação ao grau de radicalização política.

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Como a oposição reagiu ao episódio?

Na parte final da entrevista, José Benedito observou que adversários do senador passaram a explorar politicamente a declaração. Ele citou manifestação do presidente nacional do PT, Edinho Silva, que relacionou a fala de Flávio ao comportamento adotado anteriormente pelo ex-presidente. “O Flávio errou, criou mais um embaraço para a campanha. A campanha já não vive um grande momento… Flávio foi deliberadamente, sem ser obrigado, procurar um novo problema para sua campanha.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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