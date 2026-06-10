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Política

Novo Paraná Pesquisas mostra como está a disputa para o Senado no Paraná

Ex-governador aparece à frente, seguido de um empate técnico quádruplo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h34 | Atualizado em 10 jun 2026, 18h37
O ex-senador Álvaro Dias (MDB); o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo); e a ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT)
O ex-senador Álvaro Dias (MDB); o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo); e a ex-ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT) (Waldemir Barreto/Agência Senado/Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Divulgação)
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Novo Paraná Pesquisas mostra como está a disputa para o Senado no Paraná Priorize VEJA no Google

Novo levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta, 10, mostra como está a disputa ao Senado no Paraná. O cenário é de indefinição total, até o momento. O ex-governador Alvaro Dias (MDB) aparece à frente, seguido de um empate técnico quádruplo entre Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL) e Alexandre Curi (PSD).

  • Álvaro Dias (MDB): 37,7%
  • Deltan Dallagnol (Novo): 28,1%
  • Gleisi Hoffmann (PT): 25,2%
  • Filipe Barros (PL): 24,2%
  • Alexandre Curi (PSD): 23,4%
  • Cristina Graeml (PSD): 13,1%
  • Dr. Rosinha (PT): 7,6%
  • Hauly (Podemos): 3,5%
  • Não sabe/não opinou: 4,9%
  • Nenhum/branco/nulo: 7,3%

O levantamento para o governo mostra que o senador Sergio Moro (PL-PR) segue na liderança, com 22,4 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, o deputado estadual Requião Filho (PDT). Na comparação com a rodada anterior, publicada em maio, ambos se mantiveram no mesmo patamar, dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, empatados tecnicamente, estão Rafael Greca (MDB) e o pré-candidato apoiado pelo atual governador Ratinho Junior, Sandro Alex (PSD).

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Veja os números da pesquisa para o governo do Paraná:

  • Sergio Moro (PL): 42,3%
  • Requião Filho (PDT): 19,9%
  • Rafael Greca (MDB): 13,9%
  • Sandro Alex (PSD): 10,7%
  • Tony Garcia (DC): 1,4%
  • Luiz França (Missão): 0,9%
  • Não sabe/não opinou: 4,1%
  • Nenhum/branco/nulo: 6,8%
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    O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores paranaenses entre os dias 7 e 9 de junho. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PR-06978/2026.

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