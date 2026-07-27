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Política

Novo oficializa candidatura de Romeu Zema sem indicação de vice

Sigla cogita uma composição com o DC para ter Joaquim Barbosa na chapa

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 12h09 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h40
Homem de óculos, cabelos grisalhos e camisa azul com gola e mangas laranja, segurando um microfone e gesticulando com a mão direita, em frente a um painel escuro com letras grandes e claras
Romeu Zema durante encontro nacional do Novo em São Paulo (Cauiá Maia/Divulgação)
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Novo oficializa candidatura de Romeu Zema sem indicação de vice Priorizar nos meus resultados Google

O Novo oficializou nesta segunda-feira, 27, em convenção em Brasília a candidatura à Presidência de Romeu Zema. Apesar da confirmação, o ex-governador de Minas Gerais ainda não definiu quem será seu vice.

Um dos nomes cogitados para o posto é o do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, que estudava lançar uma candidatura própria à Presidência pelo DC. Zema quer se reunir com o jurista em breve. O presidente da sigla, João Caldas, disse não se opor à composição, e que esta seria “uma grande chapa”. O Novo também discute a possibilidade de uma aliança com o Podemos.

Além da escolha de um companheiro de chapa, a candidatura de Zema enfrenta um desafio ainda maior: o de aumentar sua intenção de voto nas pesquisas. Levantamento Nexus/BTG divulgado nesta segunda mostrou-o com apenas 3% da preferência do eleitorado, empatado tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza).

Para tentar ganhar espaço entre o eleitorado de direita, Zema tem apostado em críticas a autoridades que chama de “intocáveis”, como ministros do STF –ele é alvo de um processo do ministro Gilmar Mendes por calúnia. Ele também repudiou publicamente a relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, o que lhe rendeu desafetos, incluindo o ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

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Uma das principais plataformas do mineiro é a defesa da diminuição da máquina pública, com a privatização de estatais –incluindo a Petrobras e o Banco do Brasil– e mais parcerias público-privadas.

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Convenções partidárias

Nos últimos dias, também foram confirmadas as candidaturas à Presidência de Renan Santos (Missão), Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). A convenção do PT, que selará a tentativa de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, acontecerá no próximo domingo, 2.

O prazo para as convenções se encerra em nove dias, no dia 5 de agosto, e até o momento, apenas o presidente conseguiu firmar alianças com outras siglas (PSB, PDT, Rede-PSOL, PV e PCdoB). Alguns dos maiores partidos da centro-direita, como a federação União-PP e o Republicanos, ainda não definiram se apoiarão algum candidato em âmbito nacional, o que atrasa o anúncio dos vices: Flávio Bolsonaro também oficializou sua candidatura neste sábado, 25, sem dizer quem será seu companheiro de chapa.

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