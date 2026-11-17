A escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pode se transformar em um divisor de águas para a Corte, que atravessa uma crise de imagem e enfrenta tensões com o Senado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resiste a pressões de parte dos magistrados para indicar Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), enquanto mantém a preferência pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. O cenário foi apresentado pela editora de VEJA Laryssa Borges, em participação no programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo a jornalista, ministros do Supremo aguardavam uma reunião com Lula, prevista para esta semana, na expectativa de conhecer a decisão do presidente sobre a vaga deixada por Luís Roberto Barroso. Parte dos integrantes da Corte estaria articulando em favor de Pacheco, considerado um nome com bom trânsito tanto no STF quanto no Congresso.

Por que parte dos ministros defende Rodrigo Pacheco?

Na avaliação de Laryssa, Pacheco reúne características que agradam a uma parcela dos ministros. Além de já ter atuado como advogado no Supremo, ele presidiu o Senado e construiu relações políticas com integrantes da Casa. Sua passagem pelo comando do Legislativo ocorreu em um período de fortalecimento do Congresso, especialmente em relação ao controle das emendas parlamentares.

O principal obstáculo, porém, seria a resistência de Lula ao nome. “O nome do Rodrigo Pacheco não é um nome que apetece ao presidente Lula”, afirmou a jornalista. Segundo ela, o ex-presidente do Senado é associado politicamente a Davi Alcolumbre e mantém interlocução com integrantes do Supremo, mas não pertence ao círculo de confiança do petista.

Por que Lula insiste em Jorge Messias?

De acordo com Laryssa, Lula continua interessado em indicar Messias, atual advogado-geral da União, por considerá-lo um nome de sua confiança e alinhado ao PT. A escolha, entretanto, enfrenta resistências tanto no Senado quanto dentro do próprio Supremo.

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A editora afirmou que pelo menos quatro ministros do STF não desejariam a chegada de Messias à Corte. A jornalista também lembrou que o nome do advogado-geral já havia enfrentado uma rejeição no Senado, o que torna uma nova indicação um movimento politicamente delicado para o presidente.

Laryssa observou que Lula tem buscado escolher ministros com os quais mantenha uma relação de confiança, citando como exemplos Flávio Dino e Cristiano Zanin. Segundo ela, o presidente carrega a experiência de indicações anteriores das quais teria se arrependido e, por isso, pretende evitar nomes que possam representar dificuldades futuras no relacionamento com o Supremo.

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O que a escolha tem a ver com a crise entre STF e Senado?

Para a jornalista, a disputa pela vaga também está relacionada ao ambiente de tensão entre os dois Poderes. Um dos fatores que pesam na escolha, segundo sua análise, é a discussão sobre eventuais processos de impeachment de ministros do Supremo, tema que pode ganhar força no Senado a partir do próximo ano.

Nesse contexto, Laryssa apontou que Lula procura um nome que, além de contar com sua confiança, possa contribuir para conter possíveis movimentos do Senado contra integrantes da Corte. “Tem que ser uma pessoa que ajude a fazer esse dique de contenção contra eventuais avanços do Senado por meio desses processos de impeachment”, afirmou.

A definição do sucessor de Barroso, portanto, envolve não apenas a composição do Supremo, mas também as relações políticas entre o Palácio do Planalto, os ministros da Corte e o Congresso. Na avaliação apresentada pela editora de VEJA, a escolha será decisiva para os próximos movimentos de Lula em meio ao desgaste institucional enfrentado pelo tribunal.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.