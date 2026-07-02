Novo líder da maioria na Câmara lista projetos prioritários e relata pedido de Lula

O novo líder da maioria na Câmara dos Deputados, Silvio Costa Filho, afirmou em entrevista ao telejornal VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, que sua principal missão será fortalecer a articulação política no Congresso e ajudar o governo de Lula a avançar em pautas prioritárias. Segundo ele, o foco será construir consensos entre diferentes campos políticos para garantir votações consideradas estratégicas (este texto é um resumo do vídeo acima).

Costa Filho destacou que recebeu apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta, e dos líderes partidários que compõem a maioria da Casa. “Nosso papel é fazer com que as diferenças sejam transformadas em convergências a favor do Brasil”, afirmou, ao defender maior diálogo entre direita, esquerda e centro.

O parlamentar também ressaltou que pretende ampliar o diálogo institucional não apenas com o Executivo e o Judiciário, mas também com setores da sociedade civil e da imprensa. Segundo ele, o objetivo é tornar o Parlamento “uma caixa de ressonância da sociedade brasileira”.

Quais pautas entram na lista de prioridades?

Entre os temas prioritários, Costa Filho citou o debate sobre combustíveis, com foco na redução de custos operacionais e no fortalecimento do etanol. Segundo ele, a intenção é reduzir distorções entre gasolina e álcool e buscar medidas que possam beneficiar consumidores e produtores.

O deputado também mencionou propostas voltadas ao agronegócio, especialmente para produtores rurais afetados por eventos climáticos extremos. Além disso, destacou a criação de um fundo nacional de combate ao feminicídio, que, segundo afirmou, poderá mobilizar mais de 10 bilhões de reais em investimentos ao longo de cinco anos.

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“É fundamental que o Congresso Nacional e o governo federal avancem na pauta da segurança pública”, disse. Para o líder da maioria, o enfrentamento à violência contra mulheres precisa ser tratado como prioridade institucional.

Qual será sua relação com Lula?

Ao comentar sua nova função, Costa Filho reafirmou proximidade com Lula e disse que foi convidado a atuar como ponte entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Ex-ministro de Portos e Aeroportos, ele afirmou que deixa a pasta após um ciclo de entregas e que agora sua missão será essencialmente política.

Segundo o parlamentar, Lula pediu empenho na construção de entendimentos sobre execução orçamentária e votação de projetos prioritários. “Preciso que você possa ajudar a ampliar cada vez mais o diálogo do nosso governo com o Congresso Nacional”, relatou, ao reproduzir a orientação recebida do presidente.

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Costa Filho também defendeu reformas estruturais, como uma reforma administrativa e o avanço de concessões e parcerias público-privadas em áreas como portos, aeroportos, rodovias, saneamento e energia.

Como o líder da maioria se posiciona para 2026?

Ao ser questionado sobre o cenário eleitoral, especialmente sobre alianças de seu partido, o Republicanos, Costa Filho afirmou que em Pernambuco apoiará Lula na disputa presidencial. Segundo ele, apesar de o partido estar dividido nacionalmente, sua posição pessoal é clara.

Ele citou o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, como responsável por conduzir as negociações internas e reconheceu divergências dentro da legenda sobre o palanque de 2026.

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Encerrando a entrevista, Costa Filho afirmou acreditar na reeleição de Lula e reforçou que sua atuação na liderança da maioria buscará estabilidade política em um período desafiador para o Congresso, marcado pela redução do calendário legislativo e pela antecipação das disputas eleitorais.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.