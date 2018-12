Novo governo terá 22 ministérios, sete a mais do que prometeu Bolsonaro

O ministro extraordinário da transição de governo e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta segunda-feira, 3, que a estrutura do novo governo contará com 22 ministérios, incluindo Advocacia-Geral da União (AGU) e Banco Central. Até o momento, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou vinte nomes — ainda falta definir quem vai chefiar as pastas do Meio Ambiente e de Direitos Humanos.

Tanto a AGU quanto o Banco Central deverão perder o status de ministério. No caso do banco, o novo governo defenderá a aprovação da autonomia e independência da autarquia. Já em relação à Advocacia-Geral da União, a ideia é apresentar uma mudança constitucional para prever que toda ação judicial que envolva atuação do governo federal tenha como foro judicial os tribunais superiores. Com isso, o governo poderia abrir mão do status de ministério da AGU, que dá foro especial ao advogado-geral da União para processos movidos em primeira instância.

Durante entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, Onyx apresentou o desenho do novo governo — que conta com sete pastas a mais do que Bolsonaro prometeu durante a campanha (quinze) e sete a menos do que tinha o governo de Dilma Rousseff (PT) e que foi mantido por Michel Temer (MDB).

De acordo com o ministro, a equipe de Bolsonaro começou a formular a estrutura em setembro do ano passado, sob comando de Abraham Weintraub, que vai assumir a secretaria-executiva da Casa Civil.

Comunicação

Bolsonaro terá uma assessoria especial específica para cuidar de sua comunicação pessoal. Essa estrutura estará vinculada diretamente ao gabinete presidencial e deverá ser responsável pela gestão das redes sociais do presidente, muito usadas por ele para manifestar posições e se comunicar com a população.

Já a comunicação institucional de governo, incluindo as verbas oficiais de publicidade, será mantida na Secretaria de Comunicação, que ficará vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo advogado Gustavo Bebianno, do PSL. A pasta também será responsável por um programa de modernização do Estado e pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do governo.

Articulação política

A Casa Civil, que será comandada por Onyx Lorenzoni, manterá as atribuições de comando de governo e será responsável pela articulação política no Congresso Nacional. Segundo Onyx, serão criadas duas secretarias específicas para cuidar das relações com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, uma para cada Casa. Elas serão integradas por ex-parlamentares.

Onyx disse ainda que nesta terça-feira, 4, o presidente eleito vai a Brasília para começar a discutir com os partidos o “novo relacionamento” com o Congresso. “Amanhã começamos a conversar com as bancadas para estabelecer com clareza a forma como vai ser o novo relacionamento. Todos vocês são testemunhas até onde nos levou o presidencialismo de coalizão, o toma lá dá cá”, disse o futuro chefe da Casa Civil.

Já a relação do governo federal com estados e municípios será atribuição da Secretaria de Governo, sob o comando do general Santos Cruz. Ele também ficará responsável pelo Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), que tem uma carteira com mais de quarenta projetos e cerca de 20 bilhões de reais previstos em investimentos.

Trabalho

Onyx Lorenzoni também confirmou a extinção do Ministério do Trabalho e as redistribuição das atribuições da pasta entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania e Economia. “O Ministério do Trabalho passa a estar contido, majoritariamente, no Ministério da Justiça. Lá está, com certeza, a secretaria que cuida das [concessões de] cartas sindicais, que foi foco de problemas. Ela vai estar sob controle do doutor Moro. No Ministério da Economia, vai estar a questão da fiscalização e políticas públicas para o emprego, e há uma parte menor no Ministério da Cidadania, como a Secretaria de Economia Solidária”, explicou.

O próximo governo também manterá o Ministério dos Direitos Humanos, que incluirá uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, além de questões relacionadas à igualdade social e políticas para a população LGBT.

Confira os 22 ministérios do governo de Jair Bolsonaro e os seus futuros titulares

Casa Civil ( Onyx Lorenzoni )

) Secretaria-Geral da Presidência da República ( Gustavo Bebbiano )

) Secretaria de Governo ( general Santos Cruz )

) Gabinete de Segurança Institucional ( general Augusto Heleno )

) Advocacia-Geral da União ( André Luiz de Almeida )*

)* Banco Central ( Roberto Campos Neto )*

)* Economia ( Paulo Guedes )

) Agricultura ( Tereza Cristina )

) Meio Ambiente ( a definir )

) Direitos Humanos ( a definir )

) Ciência, Tecnologia e Comunicação ( Marcos Pontes )

) Relações Exteriores ( Ernesto Araújo )

) Defesa ( general Fernando Azevedo e Silva )

) Cidadania ( Osmar Terra )

) Educação ( Ricardo Vélez Rodríguez )

) Saúde ( Luiz Henrique Mandetta )

) Justiça e Segurança Pública ( Sergio Moro )

) Turismo ( Marcelo Álvaro )

) Infraestrutura ( Tarcísio Gomes de Freitas )

) Desenvolvimento Regional ( Gustavo Canuto )

) Transparência/CGU ( Wagner Rosário )

) Minas e Energia (almirante Bento Costa Lima Leite)

* devem perder o status de ministério durante o governo

(Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)