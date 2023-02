Novo ‘genro’ de Bolsonaro é militar e trabalhou no GSI até dezembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem um novo “genro”: um cabo do Exército que trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante seu governo. Igor Matheus Modtkowski é namorado de Letícia Firmo, enteada do capitão e filha de Michelle Bolsonaro. Há duas semanas, Letícia, que tem 20 anos, publicou a primeira foto dela com o militar, de 25. Junto com a imagem, escreveu: “A vida é mais feliz com você, sabe?”.

Modtkowski começou a trabalhar no GSI em 15 janeiro de 2020, segundo uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Lá, ele desempenhou a função de especialista na Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial e recebia uma remuneração de 1.100 reais.

O militar tinha ainda outra fonte de renda: seu soldo de 4.200 reais, pago pelas Forças Armadas. O rapaz acumulou as remunerações até dezembro do ano passado, quando foi dispensado através de uma portaria assinada pelo GSI.