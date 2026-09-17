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Política

Nova pesquisa Datafolha mostra como beneficiário do Bolsa Família escolhe entre Lula e Flávio

Governo do petista anunciou reajuste de 15% no maior programa social do país a apenas dezessete dias da eleição presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 20h24 | Atualizado em 17 set 2026, 20h34
DISTORÇÃO - Cartão do Bolsa Família: o programa reduziu artificialmente o desemprego
Cartão do Bolsa Família (Lyon Santos/MDS/.)
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Nova pesquisa Datafolha mostra como beneficiário do Bolsa Família escolhe entre Lula e Flávio Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) leva ampla vantagem sobre seu principal rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), entre os eleitores que recebem o Bolsa Família ou moram em uma residência com beneficiários do programa, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17.

De acordo com o levantamento, nesse segmento 53% votariam em Lula no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto 28% escolheriam Flávio. Em um eventual segundo turno, a vantagem do petista seria um pouco maior (60% a 33%).

Já na parcela de eleitores que não são beneficiados pelo programa — nem direta nem indiretamente —, 36% votariam no petista no primeiro turno, ante 37% que optariam por Flávio.

Na pesquisa espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados), Lula aparece com 44% das preferências entre beneficiários do Bolsa Família, enquanto Flávio Bolsonaro fica com 19%.

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Reajuste do Bolsa Família

Segundo o Datafolha, o levantamento foi produzido em sua maior parte antes da divulgação do aumento do valor pago pelo Bolsa Família, feita por Lula nesta quinta-feira, 17 — as entrevistas do instituto começaram na terça-feira, 15. O reajuste foi anunciado a apenas dezessete dias do primeiro turno da eleição.

O governo petista reajustará o benefício pago pelo principal programa social brasileiro em 15,04%, o que levará o repasse mínimo de 600 reais para 691 reais por família. O novo valor será pago a partir de 19 de outubro, menos de uma semana antes do segundo turno das eleições, que será em 25 de outubro.

A margem de erro da pesquisa geral é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, mas esse percentual cresce entre os segmentos — no caso dos beneficiários do Bolsa Família, ele é de cinco pontos.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Empate no primeiro e no segundo turnos

O levantamento do Datafolha mostrou que há equilíbrio na disputa entre Lula e Flávio, que aparecem empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais tanto no primeiro quanto no segundo turno.

No primeiro turno, Lula tem 39% contra 36% de Flávio — já no segundo turno, o petista tem 46% contra 44% do adversário.

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Sobre a pesquisa

O Datafolha entrevistou presencialmente 2. 001 eleitores em 125 municípios de todas as regiões do país — 20% dos entrevistados disseram receber o Bolsa Família. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.

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