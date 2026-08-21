Novo Datafolha hoje: saiba o horário da divulgação da pesquisa sobre disputa Lula x Flávio

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A nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial será divulgada nesta sexta-feira, 21, às 18h40. O levantamento inclui Pablo Marçal na disputa, atualiza os números de Lula e Flávio Bolsonaro, e apresenta simulações de segundo turno e taxas de rejeição. Abrange também disputas estaduais e a avaliação do governo.

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A nova pesquisa Datafolha sobre a disputa pela Presidência da República será divulgada a partir das 18h40 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 21. O levantamento será o primeiro do instituto a testar uma eleição presidencial com Pablo Marçal (PRTB) entre os candidatos e também vai apresentar novos números sobre a corrida entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A pesquisa terá dados de intenção de voto espontânea e estimulada, quatro simulações de segundo turno, rejeição dos presidenciáveis e avaliação do governo Lula. Também vai investigar o grau de decisão do eleitor e outros aspectos de seu comportamento político.

Além do cenário nacional, a rodada terá pesquisas sobre as disputas eleitorais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a pesquisa anterior?

Na rodada anterior do Datafolha, realizada em julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia à frente de Flávio Bolsonaro (PL) nos cenários divulgados pelo instituto.

Em uma simulação de segundo turno, Lula tinha 48% das intenções de voto, diante de 43% de Flávio. No primeiro turno, o petista registrava 40%, contra 32% do senador.

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Por que o novo Datafolha ganha importância?

A pesquisa desta sexta-feira será a primeira do instituto depois da formalização das candidaturas, marco que abriu uma nova etapa da corrida eleitoral. Com a campanha oficialmente em curso, os números permitirão observar como os principais candidatos chegam a esse momento da disputa.

Quais disputas de segundo turno serão testadas?

O Datafolha vai apresentar quatro simulações para um eventual segundo turno. Lula será testado contra Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

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Como foi feita a pesquisa?

O Datafolha realizou 2.058 entrevistas entre os dias 18 e 20 de agosto. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo. Os resultados começam a ser divulgados nesta sexta-feira, 21.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.