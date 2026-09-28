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Política

Nova pesquisa Quaest sobre Lula x Flávio, reta final da campanha e embate no STF: os destaques desta segunda

Levantamentos sobre a corrida presidencial após a proibição das bets esquentam os últimos dias antes do primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h19 | Atualizado em 28 set 2026, 09h23
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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Nova pesquisa Quaest sobre Lula x Flávio, reta final da campanha e embate no STF: os destaques desta segunda Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa BTG/Nexus sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, divulgada nesta segunda-feira, 28, apresenta um retrato da corrida presidencial a uma semana da eleição. O levantamento, que mostra o presidente com 46% contra 44% do senador em um cenário de segundo turno é um dos assuntos centrais do dia. Também está prevista para esta segunda a divulgação de uma nova pesquisa Quaest sobre a disputa presidencial. Assim como a BTG/Nexus, o levantamento foi feito após a medida do governo federal que proibiu as bets do Brasil.

Como Lula e Flávio chegam à reta final?

Na reta final da campanha, Lula vai buscar os eleitores independentes em uma nova campanha na televisão. A estratégia é voltada a um segmento que pode ser decisivo na definição da disputa nos últimos dias.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, confirmou presença no debate da Globo. Ao anunciar que participará do encontro, o candidato também desafiou Lula e afirmou que pretende confrontar o rival durante o programa. “Quero esfregar verdades na cara dele”, disse o senador.

Os dois líderes das pesquisas têm agenda de campanha nesta segunda. Lula desembarca no Pará, enquanto Flávio realiza caminhada em São Paulo ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que provocou o novo embate no STF?

Uma polêmica nas redes sociais envolvendo Nossa Senhora Aparecida provocou novo atrito entre ministros do STF. Vice-presidente do TSE, André Mendonça determinou a remoção de postagens que associem Flávio Bolsonaro a uma suposta tentativa de retirar de Nossa Senhora o posto de padroeira do Brasil. O boato foi desmentido pelo senador. Logo depois, Flávio Dino derrubou a decisão do colega de Corte, alegando que ela tinha “caráter generalizante”. O episódio representa uma nova guerra de decisões entre ministros do STF.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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