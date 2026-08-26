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Política

Novas pesquisas mostram disputa Lula x Flávio nos três maiores colégios eleitorais do Brasil

Levantamentos indicam batalha apertada entre os dois principais nomes nos cenários de primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 07h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h11
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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Novas pesquisas mostram disputa Lula x Flávio nos três maiores colégios eleitorais do Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A distância entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) é de, no máximo, dois pontos percentuais nos três maiores colégios eleitorais do Brasil, segundo os cenários de primeiro turno da pesquisa Quaest apresentados para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro nesta terça-feira, 25. Em São Paulo e Minas, os dois aparecem empatados quando Pablo Marçal é incluído na lista de candidatos. No Rio, Flávio Bolsonaro lidera numericamente nos dois cenários.

Na nova rodada de pesquisas Quaest, contratadas pela TV Globo, foram testados dois cenários de primeiro turno: um com Pablo Marçal (PRTB) e outro sem o candidato, que segue inelegível. Os levantamentos foram registrados em 19 de agosto e realizados entre os dias 21 e 24 de agosto. No Rio de Janeiro, foram ouvidos 1.302 eleitores (BR-09895/2026); em Minas Gerais, 1.506 (BR-09818/2026); e, em São Paulo, 1.800 entrevistados (BR-02096/2026). O nível de confiança é de 95% com uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos em São Paulo e de três pontos percentuais em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Onde a disputa está mais apertada?

Em Minas Gerais, sem Pablo Marçal, Flávio Bolsonaro aparece com 31%, contra 30% de Lula. Com a inclusão do candidato do PRTB, os dois passam a registrar 31% cada. O cenário mineiro também mostra Romeu Zema (Novo) com 7% sem Marçal e 6% com sua presença. Pablo Marçal aparece com 3% no cenário em que é testado.

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Em São Paulo, Flávio tem 30% contra 29% de Lula no cenário sem Marçal. Com a inclusão do candidato do PRTB, os dois passam a marcar 30%. Marçal aparece com 4%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%.

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No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro apresenta a maior vantagem entre os três estados. No cenário sem Pablo Marçal, ele registra 31%, ante 29% de Lula, uma diferença de dois pontos. Com Marçal, Flávio chega a 33%, enquanto Lula fica em 31%.

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Como estão os demais candidatos?

Nos três estados, os demais candidatos aparecem bem atrás de Lula e Flávio Bolsonaro. Em São Paulo, Caiado chega a 4% sem Marçal e 3% com ele, enquanto Zema vai de 3% para 1%. No Rio, Renan Santos, Caiado e Zema ficam entre 1% e 2% nos dois cenários, enquanto Marçal marca 1% quando incluído.

A parcela de eleitores indecisos também permanece relevante. Ela varia de 13% em São Paulo a 16% em Minas Gerais e no Rio, dependendo do cenário. Branco, nulo e quem não pretende votar somam entre 7% e 16%.

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