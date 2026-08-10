Nova pesquisa Quaest volta a testar Lula x Flávio após diferença cair para 5 pontos no segundo turno

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Uma nova pesquisa Quaest para a eleição presidencial de 2026 volta a medir a disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento anterior mostrou Lula com 5 pontos de vantagem em um eventual segundo turno. A sondagem, que começa nesta segunda, abordará intenção de voto, potencial e rejeição dos candidatos.

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Uma nova pesquisa Quaest sobre a eleição presidencial de 2026 vai voltar a medir a disputa entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) depois de o levantamento anterior do instituto mostrar uma distância de 5 pontos percentuais entre os dois em um eventual segundo turno.

A sondagem registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sábado, 8, começa a ouvir 2.004 eleitores de 16 anos ou mais residentes no Brasil nesta segunda-feira, 10, e tem divulgação prevista para sexta-feira, 14 de agosto. O questionário inclui Lula e Flávio tanto no cenário estimulado de primeiro turno quanto em um confronto direto na segunda rodada. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada, no dia 5 de agosto, Lula tinha 44% das intenções de voto em um segundo turno contra Flávio, que aparecia com 39%. Como a margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a vantagem poderia cair a apenas 1 ponto nos limites da margem.

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Como estava a disputa no primeiro turno?

No cenário de primeiro turno da rodada anterior, Lula aparecia com 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, com 30%, uma diferença de 9 pontos percentuais. Em julho, essa distância havia chegado a 12 pontos.

A nova pesquisa mantém os dois entre os nomes apresentados aos entrevistados, ao lado de Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

Depois de indicar sua preferência, o eleitor também será questionado se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

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O que a nova Quaest vai medir sobre Lula e Flávio?

Além da intenção de voto, o levantamento permitirá acompanhar o potencial eleitoral e a rejeição dos dois principais nomes da pesquisa anterior. Para cada pré-candidato, os entrevistados deverão dizer se não o conhecem, se o conhecem e poderiam votar nele ou se o conhecem, mas não votariam nele de jeito nenhum.

A Quaest também volta a testar diretamente Lula contra Flávio em um eventual segundo turno. O petista ainda será colocado em confrontos separados com Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

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Como a polarização entra no questionário?

Outro bloco aborda diretamente a disputa entre os campos ligados a Lula e à família Bolsonaro. A pesquisa pergunta ao eleitor o que lhe causa mais medo: “a volta da família Bolsonaro ao poder” ou “mais um mandato de Lula”. Também poderão aparecer espontaneamente as respostas de medo das duas possibilidades ou de nenhuma delas.

O questionário ainda mede a identificação política dos entrevistados, com opções que vão de lulista a bolsonarista, passando por eleitores mais próximos das ideias da esquerda ou da direita e por independentes.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.