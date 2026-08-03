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Política

Nova pesquisa traz alerta para Lula no maior reduto eleitoral do petismo

Presidente ainda domina a região mais expressiva de seu eleitorado, mas levantamento BTG/Nexus mostra queda numérica

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 12h47 | Atualizado em 3 ago 2026, 12h53
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tânia Rego/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Nova pesquisa traz alerta para Lula no maior reduto eleitoral do petismo Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua amplamente à frente na disputa presidencial no Nordeste, mas a nova pesquisa BTG/Nexus indica uma redução de sua vantagem na região que historicamente representa seu principal reduto eleitoral. O levantamento mostra crescimento de Flávio Bolsonaro (PL) e um cenário mais competitivo do que o registrado na rodada anterior, sem alterar, porém, a liderança confortável do petista.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 48% das intenções de voto entre os eleitores nordestinos, enquanto Flávio Bolsonaro registra 34%. Há duas semanas, o presidente marcava 57%, contra 24% do senador. A nova rodada aponta uma aproximação entre os dois candidatos, ainda que Lula preserve uma vantagem de 14 pontos percentuais na região.

O que mudou no principal reduto de Lula?

O Nordeste foi a região que apresentou a maior alteração no mapa eleitoral da pesquisa.

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Embora os números indiquem uma aproximação, o presidente permanece em posição dominante na região, onde continua registrando seu melhor desempenho entre todos os recortes geográficos analisados pelo instituto.

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Flávio conseguiu avançar na região?

O crescimento do senador ocorre justamente no território em que sua candidatura encontrava maior dificuldade para reduzir a vantagem do presidente. Com 34% das intenções de voto, Flávio alcança seu melhor desempenho recente no Nordeste dentro da série da BTG/Nexus, diminuindo a distância para Lula sem alterar a posição dos dois candidatos.

O movimento acompanha o avanço nacional observado pelo candidato do PL nesta rodada, que também reduziu a diferença para Lula nos cenários de primeiro e segundo turno.

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O Nordeste ainda sustenta a vantagem nacional de Lula?

Nenhuma outra região apresenta uma vantagem tão ampla para o presidente quanto o Nordeste. Nos demais recortes regionais, a disputa é mais equilibrada ou favorece Flávio Bolsonaro, o que mantém o eleitorado nordestino como um dos pilares da candidatura de Lula.

No segundo turno, essa predominância também permanece. Na simulação entre Lula e Flávio, o presidente registra 53% das intenções de voto na região, contra 35% do senador, preservando uma vantagem expressiva mesmo após a aproximação observada no primeiro turno. Na rodada anterior, a diferença era de 62% a 30%.

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Como foi realizada a pesquisa?

A BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores por telefone entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para o total da amostra, mas os recortes regionais possuem margens de erro próprias — no caso do Nordeste, de quatro pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02874/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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